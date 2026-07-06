Sieć powiązań wokół Frontline. Byli funkcjonariusze, fundacje i Tadajewski 

Twórcy Frontline Foundation (od lewej): Norbert Loba, Maciej Materka i Artur Chodziński

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Fundację Frontline powołali do życia: były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego generał Maciej Materka, były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Norbert Loba i jeden z najbardziej zaufanych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński. Wszyscy pełnili swoje funkcje w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dziś nie pracują w służbach.

Niedawno opisaliśmy toczący fundację konflikt, którego przyczyną miała być równoległa praca jednego z założycieli Frontline - Artura Chodzińskiego - dla Przemysława Krala, szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto. W kwietniu przestała ona wypłacać pieniądze swoim klientom. Ich straty szacowane są na ponad miliard złotych. Sam Kral ukrywa się zagranicą.

Agata Tadajewska przejmuje fundację, zmienia statut i przedmiot działalności

Kluczowy w tej opowieści jest biznesmen Radosław Tadajewski. Za poprzedniej władzy związane z nim firmy zarobiły dziesiątki milionów złotych na pracy dla państwowych podmiotów.