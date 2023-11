Małgorzata Kidawa-Błońska marszałkinią Senatu

Zgodnie z regulaminem Senatu marszałka wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Małgorzata Kidawa-Błońska - rodzina

Małgorzata Kidawa-Błońska - działalność polityczna

Do Platformy Obywatelskiej wstąpiła w 2001 roku, a rok później z jej list została wybrana na radną m.st. Warszawy. Po raz pierwszy posłanką została w 2005 roku, także z list PO, zdobywając wówczas 4615 głosów. Później była jeszcze posłanką Sejmu VI, VII, VIII i IX kadencji. W 2019 roku, startując z Warszawy, uzyskała swój najlepszy wynik - 416 030 głosów. W 2023 roku w wyborach do Senatu uzyskała 231 122 głosów.

Przez wiele lat, od 2006 do 2013 roku, kierowała warszawskimi strukturami PO. Była także m.in. rzeczniczką prasową w kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego w 2010 roku, rzeczniczką rządu Donalda Tuska w 2014 roku i Ewy Kopacz w 2015 roku oraz sekretarz stanu w Kancelarii Premiera w tym czasie. Przez krótki okres, od 25 czerwca 2015 roku do listopada pełniła funkcję marszałka Sejmu, a na pierwszym posiedzeniu tej izby po wyborach została wybrana na wicemarszałka Sejmu. Wicemarszałkiem została również po wyborach z 2019 roku. W 2020 roku była kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w wyborach zaplanowanych podczas pandemii na 10 maja. Ostatecznie swoją kampanię zawiesiła i zaapelowała do obywateli, podobnie jak inni politycy opozycji, o niebranie w nich udziału. Głosowanie w tym terminie ostatecznie nie odbyło się.