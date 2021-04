Zaproszenie na rozmowę i bukiet od Dworczyka po zajściu w Sejmie. Hartwich: z radością przyjmuję

Posłanka Iwona Hartwich (KO) poinformowała w środę mediach społecznościowych, że przyjęła zaproszenie na spotkanie z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem dotyczące szczepień osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Ma ono odbyć się w piątek. Dodała, że minister zaproszenie opatrzył "bukietem kwiatów z przeprosinami za wczorajszą sytuację". Chodzi o zajście, do jakiego doszło we wtorek w Sejmie.

"Z radością przyjmuję to zaproszenie"

Dworczyk, który jest także pełnomocnikiem rządu do spraw szczepień, napisał do niej, że jest mu przykro ze względu na sytuację zaistniałą we wtorek w Sejmie. "Proszę przyjąć zaproszenie na wideokonferencję dotyczącą możliwości szczepień osób niepełnosprawnych, która odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12" - napisał. Dodał, że link zostanie przesłany w czwartek mejlem do biura klubu KO.