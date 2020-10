Projekty dotyczące walki z epidemią skierowane do komisji. Premier w Sejmie

Zdzisław Wolski (Lewica): Straciliśmy ogromną ilość czasu. Doszliśmy do etapu, w którym pomimo wielkich starań personelu sanepidu, różne kwarantanny stają się fikcją. Nie ma kto ich zarządzać, przeprowadzać wywiadów. Zatykają się laboratoria, punkty pobrania wymazów. Na wyniki czeka się tak długo, że staje się to groteską. Jesteśmy w głębokiej defensywie, wirus nami rządzi. Rząd podejmuje rozpaczliwe próby, by udawać, że kontroluje sytuację i coś realnie robi.