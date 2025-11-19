Polska chce wydania podejrzewanych o dywersję na kolei

Sikorski "zdumiony zachowaniem niektórych posłów opozycji" podczas przemówienia Tuska na temat dywersji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po informacjach o aktach dywersji na polskiej kolei we wtorek, na nadzwyczajnym posiedzeniu, dwukrotnie zebrał się rządowy komitet ds. bezpieczeństwa, zaś szef rządu wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Premier: ustalono osoby odpowiedzialne za akty dywersji

Premier zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o podjęcie natychmiastowych działań dyplomatycznych, w tym o wystąpienia zarówno do władz Białorusi, jak i władz Rosji o wydanie Polsce podejrzewanych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Akt dywersji. Na co zwrócić uwagę, jak reagować, gdzie dzwonić?

Niedługo później szef MSZ powiedział w Sejmie, że jedzie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby "wykonać to, co zapowiedział pan premier, czyli proces wzywania Rosji i Białorusi celem uzyskania kontroli nad sprawcami".

Szef MSZ Radosław Sikorski Źródło: Tomasz Gzell/PAP/EPA

Dopytywany, czy to wezwanie będzie już na wtorek, czy w innym terminie, Sikorski odparł: "zobaczymy, to zależy nie tylko od nas".

Informacja na temat realizacji zaleceń ma zostać przedstawiona w środę o godzinie 9 w Sejmie. Po wystąpieniu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wicepremiera.

Najnowsze informacje na ten temat znajdziesz w TVN24 i na tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24 HD