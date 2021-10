Sejm. Poseł Artur Łącki ze zdjęciem dziecka z Michałowa. Szef BBN Paweł Soloch zrzuca je na podłogę

Głosowanie poprzedzone było gorącą dyskusją. W pewnym momencie do mównicy podszedł poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki, który w rękach trzymał zdjęcie dziecka migrantów, które trafiło do Michałowa, ale jego obecny los jest nieznany.

Sejm. Szef BBN odrzuca zdjęcie

- Dlaczego pozwalacie szczuć psami na te dzieci? Ale was nie ma o co pytać, bo to jest wołanie na puszczy. Pytam się pana prezydenta: niech nam pan powie, gdzie jest to dziecko? Co się z nim stało? Oczekujemy odpowiedzi od pana prezydenta – powiedział Artur Łącki.