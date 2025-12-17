"PiS podkulił ogon", "symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego". Tusk po głosowaniu w sprawie weta

Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy łańcuchowej Źródło: TVN24

Sejm nie zdołał w środę odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 246 posłów, a przeciwko było 192. W głosowaniu nie wzięło udziału 22 posłów, w tym Jarosław Kaczyński, który był nieobecny na sali plenarnej.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówił później, że prezes PiS był wczoraj "lekko przeziębiony", a dzisiaj "zdaje się, że mocniej". Jak przekazała na antenie TVN24 dziennikarka Agata Adamek, prezesa PiS w środę od rana nie było w Sejmie.

ZOBACZY WYNIKI INDYWIDUALNE >>>

Tusk: PiS potulnie podkulił ogon

Premier Donald Tusk skomentował wynik głosowania we wpisie na X. "PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego - nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal" - napisał.

PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego - nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 17, 2025 Rozwiń

