Michał Dworczyk złożył rezygnację z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pozostał w rządzie jako minister bez teki. Agata Adamek pytała w sejmie polityków o to, czym zajmie się teraz w rządzie były szef KPRM.

Reporterka TVN24 zapytała na sejmowych korytarzach Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej oraz Roberta Telus z Prawa i Sprawiedliwości o opinię na temat nowej roli Michała Dworczyka w rządzie oraz potencjalnych zadań, jakie będzie miał teraz do wykonania.

"Morawiecki zajmuję się sobą i swoimi kolegami"

- Mamy do czynienia z takim procesem, z próbami oskubywania premiera Morawieckiego z piórek. Oskubywania z jego jakichkolwiek współpracowników, z bliskich mu politycznie osób. Premier Morawiecki próbuję się nie dać. Najgorsze jest w tym to, że zamiast zajmować się problemami państwa - węglem, inflacją - premier Morawiecki zajmuje się sobą i swoimi kolegami. Jego oponenci w rządzie zajmują się tym, żeby tych kolegów od niego odsunąć. Gdzie w tym Polska, gdzie w tym obywatele, gdzie w tym problemy zwykłych ludzi? No nigdzie - opowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

- Nominacja Kuchcińskiego, to nominacja wysokich lotów. Ten człowiek potrafił robić 100 lotów w sezonie, to więcej niż Małysz w najlepszych czasach - powiedział Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, komentując powołanego do KPRM polityka PiS, który zastąpi Dworczyka w KPRM.

Michał Dworczyk Radek Pietruszka/PAP

"Dworczyk nie ma żadnego zadania, tylko ma poduszkę na której ma wylądować"

- To historia bez precedensu. Po 1989 roku zdarzało się, że premierzy powoływali tak zwanych ministrów bez teki, ale oni mieli jakieś zadanie, które było im przypisane. Wygląda na to, że minister Dworczyk nie ma żadnego zadania, tylko ma poduszkę na której ma wylądować po to, żeby było mu dobrze i być może po to, żeby za dużo nie mówił i za dużo nie opowiadał - ocenił poseł KO.

"To nie jest nic nowego"

- Zawsze są tak zwani ministrowie bez teki - stwierdził poseł PiS Robert Telus. - Mają swoją prace, mają swoje zadania - odpowiedział na pytanie o pozostanie Dworczyka w roli ministra. - W każdym rządzie są ministrowie, którzy maja pewne zadania i nie mają ministerstwa, nie maja resortu, ale mają pewne zadania do wykonania i zawsze tak było. To nie jest nic nowego - dodał zapytany o szczegóły.

Robert Telus o nowej roli Michała Dworczyka TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:KS/adso

Źródło: TVN24