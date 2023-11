Kandydat na nowego szefa Kancelarii Sejmu o pierwszych zadaniach i "bardzo ciekawym spotkaniu"

Nowym szefem kancelarii ma zostać teraz Jacek Cichocki. - To człowiek, do którego mam zaufanie i człowiek, o którym, obok Władysława Kosiniaka-Kamysza, mogę powiedzieć, że jest absolutnie kryształowym człowiekiem, skrajnie uczciwym i typem państwowca - powiedział Hołownia w TVN24.

Hołownia: To prawda, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji. Zastąpi ją Jacek Cichocki

Hołownia: To prawda, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji. Zastąpi ją Jacek Cichocki TVN24

Cichocki o pierwszych zadaniach

Wspomniał przy tym o protestach osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. - Te historie nie powinny się już zdarzyć - zaznaczył. - Nawet jeżeli będą protesty, to będziemy się starali wchodzić w dialog, w rozmowę z osobami protestującymi, żeby im zapewnić właściwe warunki do tego, żeby mogli się spotkać czy z marszałkiem, czy z posłami - zapewniał.

- Pierwszy cel to zapoznanie się z budżetem, przejrzenie go, poznanie go i zaproponowanie już nowemu rządowi do przedłożenia, które będzie przygotowywane - opisał.

Hołownia będzie rozmawiał z dziennikarzami. "Rozmowa, nie narzucanie rozwiązań"

Wyjaśnił, że spotkanie zostało zorganizowane po to, by "porozmawiać, jakie są potrzeby środowiska dziennikarskiego". - Ja będę reprezentował przedstawicieli urzędników pracujących w kancelarii, żeby wypracować rozwiązania dla wszystkich, możliwe i wygodne do pracy, tak żebyście państwo mogli wypełniać swoją rolę dla obywateli, a urzędnicy, żeby mogli spokojnie pracować - opisał Cichocki. - To się dzieje dzisiaj, to będzie rozmowa, a nie od razu narzucanie jakichś rozwiązań - podsumował.