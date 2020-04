Sędzia Rączka: rządzący będą mówili co innego, niż dzieje się w rzeczywistości

Podejrzewam, że rządzący będą zachowywać się, jak do tej pory. Będą mówili co innego, niż dzieje się w rzeczywistości, będą grali na zwłokę - ocenił sędzia Sądu Najwyższego profesor Krzysztof Rączka, pytany jak rządzący mogą zareagować na uruchomienie przez Komisję Europejską wobec Polski procedury naruszeniowej w związku z ustawą dotyczącą dyscyplinowania sędziów. - Na dłuższą metę to nie zda egzaminu, to się zemści prędzej czy później - dodał Rączka.

Zdaniem KE uchwalone w grudniu przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE. Polska dostała 2 miesiące na odpowiedź. Procedura ta może za kilka miesięcy doprowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli wcześniej w ramach dialogu KE z polskim rządem problem nie zostanie rozwiązany.

"To się zemści prędzej czy później"

Sytuację tę komentował w rozmowie z TVN24 sędzia Sądu Najwyższego profesor Krzysztof Rączka. - Podejrzewam, że rządzący będą zachowywać się, jak do tej pory. Będą mówili co innego, niż dzieje się w rzeczywistości, będą grali na zwłokę, wezmą na przeczekanie i będą uważać, że to tak naprawdę jest ingerencja w wewnętrzne sprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce - uznał. - I że ani Unia, ani później Trybunał Sprawiedliwości (Unii Europejskiej) nie ma prawa tu wkraczać, co oczywiście nie jest prawdą, co jest zakłamywaniem rzeczywistości takiej, jaka ona jest - kontynuował sędzia.