Schetyna: mówiłem sztabowi, że w starciu jeden na jeden Trzaskowski będzie zyskiwał

W piątek odbyła się debata prezydencka między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że napisał do Trzaskowskiego, że "wygrał debatę". - Ale jeszcze długi bój i tydzień ciężkiej walki - powiedział.

- Był w dobrej formie fizycznej. Był wypoczęty. Zawsze mówiłem to jemu i przedstawicielom jego sztabu, że w bezpośrednim pojedynku, przy starciu jeden na jeden będzie zyskiwał, to są jego debaty. Dużo trudniej walczy się z dwunastoma przeciwnikami, a inaczej, jak jest debata jeden na jeden i Trzaskowski może zadawać pytania, wykazać się inwencją, pokazać swój pomysł na politykę - uważa Schetyna.

Schetyna: najważniejsze jest odtworzenie poparcia z 15 października

Schetyna powiedział, że każdy głos jest ważny, ale kluczowe dla wygrania wyborów jest "odtworzenie wielomilionowego poparcia z 15 października". - Ono da zwycięstwo Trzaskowskiemu za tydzień - mówił.

Przypomniał też, że dziś Trzaskowski spotka się ze Sławomirem Mentzenem. - Trzaskowski nie może pójść na skróty w tym spotkaniu. Powinien mówić o rzeczach, które są mu bliskie - uważa Schetyna.

Senator KO uważa także, że Trzaskowski nie zgodzi się z piątym punktem deklaracji Mentzena, który zakłada, że prezydent nie podpisze ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. - Wierzę, że Trzaskowski wytłumaczy, dlaczego to mogłoby zaszkodzić Polsce. To uderza w bezpieczeństwo naszego kraju - mówił.

Schetyna o Nawrockim: to jest człowiek wojny, walki

Schetyna był też pytany o słowa Tuska, który powiedział, że jeśli Nawrocki będzie prezydentem, to będą dwa lata "nawalanki" z rządem. - Jeśli Nawrocki wygra - czego mu nie życzę i w to nie wierzę - to będzie robił wszystko, żeby koalicję rządową zniszczyć. To jest człowiek wojny, człowiek walki, który będzie realizował polecenia Kaczyńskiego na rozbicie koalicji demokratycznej - mówił gość TVN24.

- Zadaniem tych, którzy tworzą koalicję, jest integracja i twarda realizacja postanowień z 15 października - dodał.

- Kaczyński wybrał twardego gościa, który nie cofnie się przed niczym i będzie cały czas atakował i próbował niszczyć polską politykę, polski rząd. To jest osoba wynajęta na wojnę - na wojnę z polskim rządem - ocenił Schetyna.