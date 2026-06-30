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Samolot z Warszawy przekierowany. "Załoga zgłosiła stan zagrożenia", po czym go "wycofała"

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shutterstock_2792225079
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mike Fuchslocher/Shutterstock
Samolot lecący z Warszawy do Tel Awiwu został przekierowany na lotnisko w Bułgarii - przekazały PLL LOT. Izraelskie media poinformowały, że pilot nacisnął guzik informujący władze o porwaniu, ale miała to być pomyłka oraz że będzie śledztwo w tej "nietypowej" sprawie. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował później o przyczynie nadania pomyłkowego komunikatu.

Polskie Linie Lotnicze w komunikacie poinformowały, że "podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu, wykonywanego samolotem Airbus A320 linii Electra Airways, załoga zgłosiła stan zagrożenia". "Zgłoszenie zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego" - dodano.

Jak informuje LOT, "ze względu na ograniczenia wynikające z dopuszczalnego czasu pracy załogi podjęto decyzję o skierowaniu samolotu na lotnisko bazowe Electra Airways w Burgas". Linie przekazały, że kolejne informacje w tej sprawie będą przekazywane na bieżąco.

Media: pilot wszczął alarm "przez pomyłkę", będzie śledztwo

Według doniesień pilot nacisnął guzik informujący władze o porwaniu, gdy samolot znajdował się w przestrzeni powietrznej Turcji. Maszyna przeleciała następnie nad Cyprem i zawróciła, gdy nie uzyskała zezwolenia na lądowanie w tym państwie - opisał incydent izraelski portal Ynet. Portal Mako dodał, że pilot wszczął alarm przez pomyłkę, o czym później poinformował.

Izraelskie myśliwce zostały poderwane, gdy wojsko otrzymało informację o tym, że został utracony kontakt z samolotem. Armia podała później, że odzyskano komunikację z maszyną, a "incydent został zakończony" - przekazał z kolei portal Times of Israel.

Wysocy rangą urzędnicy zajmujący się lotnictwem uznają incydent za bardzo nietypowy i niebezpieczny, w sprawie zostanie wszczęte natychmiastowe śledztwo - dodał izraelski portal Ynet.

Według serwisu Flightradar24 rejs LO155, który o godzinie 10.30 wyleciał z Warszawy, doleciał w okolice Cypru, następnie zawrócił i został przekierowany do bułgarskiego Burgas.

Rzecznik PLL LOT o pomyłkowym komunikacie: błędne ustawienie transpondera

O przyczynach zdarzenia powiedział później rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Każdy samolot jest wyposażony w transponder (urządzenie automatycznie przekazujące kontroli lotów informacje o maszynie - red.). Przez pomyłkę został ustawiony kod transpondera, który oznacza zagrożenie. (...) Wieża kontroli lotów zapytała, czy pilot podtrzymuje deklarację o zagrożeniu. Pilot odpowiedział, że nie, bo zostało ono zadeklarowane przez pomyłkę - powiedział Moczulski.

Przyznał, że "był to raczej błąd ludzki, ale będzie to sprawdzane". Dodał, że taki incydent jest "absolutnie wyjątkowym zdarzeniem", które praktycznie się nie zdarza.

- To, że zostały poderwane myśliwce izraelskie, nie oznacza, że one doleciały do tego samolotu - zaznaczył rzecznik PLL LOT. - Była to pomyłka, samolot wylądował, nikomu nic się nie stało - dodał Moczulski.

Rzecznik LOT-u przekazał, że zdarzenie zostanie zaraportowane zgodnie z obowiązującymi procedurami odpowiednim władzom.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
Tagi:
samolotyPLL LOT
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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