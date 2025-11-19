Są pierwsi zatrzymani w sprawie aktów dywersji 

W środę rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał w Sejmie dziennikarzom kolejne informacje o aktach dywersji na kolei. Jak oświadczył, polskie służby specjalne "są na tropie zleceniodawców i dochodzi do pierwszych zatrzymań".
Powiedział, że funkcjonariusze zatrzymali "kilka osób", ale na ten moment nie informują o dokładnej liczbie zatrzymanych. - Te osoby są przesłuchiwane. Jest ustalana rola poszczególnych osób w tym zamachu terrorystycznym. Bo możemy to w ten sposób nazwać - wyjaśnił Dobrzyński.
