Polska

"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"

Rodzice dzieci z problemami psychologicznymi też powinni uczestniczyć w terapii. Rezultaty mówią same za siebie
Rzeczniczka praw dziecka o ustawie zablokowanej przez Dudę: będziemy walczyć
Źródło: TVN24
Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przekazała, że "trwają rozmowy" w sprawie wycofania z Trybunału Konstytucyjnego ustawy o dostępie do psychologa od 13. roku życia bez zgody rodzica. - Działamy tu na różnych polach - dodała.

Podczas przedstawiania informacji o działalności w 2024 r. Rzeczniczka Praw Dziecka była pytana o to, czy trwają jakieś działania, by nowy prezydent Karol Nawrocki wycofał z TK ustawę o dostępie do psychologa od 13. roku życia bez zgody rodzica i podpisał ją. Odpowiedziała, że "rozmowy już trwają".

- Działamy tu na różnych polach w zakresie, żeby ta sytuacja, która miała miejsce, skończyła się jak najlepiej dla dzieci - wyjaśniła.

Monika Horna-Cieślak
Monika Horna-Cieślak
Źródło: Albert Zawada/PAP

- Mam nadzieję, że się tak zakończy. Jestem człowiekiem dużej wiary i nadziei, młodzi ludzie także, więc mam nadzieję na pozytywny finał i że ustawa w tym, czy innym kształcie, zostanie przyjęta, albo ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zostanie wycofany - powiedziała senatorom Horna-Cieślak.

Współtworzyła ustawę, którą zablokował Duda. "Celem nie było wyłączanie rodzica"
Współtworzyła ustawę, którą zablokował Duda. "Celem nie było wyłączanie rodzica"

Ustawa o dostępie dla psychologa o 13. roku życia w Trybunale Konstytucyjnym

Były prezydent Andrzej Duda wysłał do TK nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która miała umożliwiać osobom niepełnoletnim - od 13. roku życia - uzyskiwanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu psychologii bez zgody rodzica lub opiekuna. Obowiązkiem lekarza byłoby ich powiadomienie w ciągu siedmiu dni, chyba że zagrażałoby to dobru pacjenta.

Prezydent skierował nowelę do TK w ostatnim dniu urzędowania, w trybie prewencyjnym, zarzucając jej niezgodność z Konstytucją i uzasadniając to m.in. bezpieczeństwem dzieci.

"Ta ustawa ratowałaby życie"
"Ta ustawa ratowałaby życie"

BIZNES

Obecnie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na kontakt z psychologiem.

Monika Horna-Cieślak
pc

Monika Horna-Cieślak

pc
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Rzecznik Praw DzieckaTrybunał Konstytucyjny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica