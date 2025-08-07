"Działamy, żeby to skończyło się jak najlepiej dla dzieci"

Rzeczniczka praw dziecka o ustawie zablokowanej przez Dudę: będziemy walczyć Źródło: TVN24

Podczas przedstawiania informacji o działalności w 2024 r. Rzeczniczka Praw Dziecka była pytana o to, czy trwają jakieś działania, by nowy prezydent Karol Nawrocki wycofał z TK ustawę o dostępie do psychologa od 13. roku życia bez zgody rodzica i podpisał ją. Odpowiedziała, że "rozmowy już trwają".

- Działamy tu na różnych polach w zakresie, żeby ta sytuacja, która miała miejsce, skończyła się jak najlepiej dla dzieci - wyjaśniła.

Monika Horna-Cieślak Źródło: Albert Zawada/PAP

- Mam nadzieję, że się tak zakończy. Jestem człowiekiem dużej wiary i nadziei, młodzi ludzie także, więc mam nadzieję na pozytywny finał i że ustawa w tym, czy innym kształcie, zostanie przyjęta, albo ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zostanie wycofany - powiedziała senatorom Horna-Cieślak.

Ustawa o dostępie dla psychologa o 13. roku życia w Trybunale Konstytucyjnym

Były prezydent Andrzej Duda wysłał do TK nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która miała umożliwiać osobom niepełnoletnim - od 13. roku życia - uzyskiwanie ambulatoryjnych świadczeń z zakresu psychologii bez zgody rodzica lub opiekuna. Obowiązkiem lekarza byłoby ich powiadomienie w ciągu siedmiu dni, chyba że zagrażałoby to dobru pacjenta.

Prezydent skierował nowelę do TK w ostatnim dniu urzędowania, w trybie prewencyjnym, zarzucając jej niezgodność z Konstytucją i uzasadniając to m.in. bezpieczeństwem dzieci.

Obecnie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na kontakt z psychologiem.

