Rząd chce "dostosować dyplomację do współczesnych wyzwań". "Skrajne upolitycznianie", "całkowity bubel"

Rządowy projekt ustawy o służbie zagranicznej ma "dostosować dyplomację do współczesnych warunków i wyzwań" - przekonywał Radosław Fogiel z PiS. W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu. Przedstawiciele wszystkich opozycyjnych klubów krytykowali proponowane przepisy. Mówili, że doprowadzą one do "skrajnego upolitycznienia" dyplomacji poprzez obsadzenie stanowisk partyjnymi nominatami.

W czwartek Sejm zajmował się rządowym projektem ustawy o służbie zagranicznej. Marszałek Elżbieta Witek zaproponowała, by przejść do trzeciego czytania bez odsyłania dokumentu do komisji. Padł sprzeciw, w związku z czym wniosek zostanie poddany pod głosowanie jeszcze w czwartek.

Fogiel: to zmiany potrzebne i zasadne

Poseł PiS Radosław Fogiel, który w imieniu klubu zabierał głos podczas drugiego czytania zapewniał, że kluczem propozycji jest dostosowanie polskiej dyplomacji do warunków współczesnych i bieżących wyzwań oraz otwarcie służby zagranicznej na nowe kadry, zmiana funkcji ambasadora i zmiana struktury stopni dyplomatycznych. Dodał, że projekt jest także odpowiedzią na konstytucyjnie uwarunkowany kształt polityki zagranicznej, prowadzonej zarówno przez rząd, jak i prezydenta. - Projekt tej ustawy idzie w przekonaniu PiS w dobrym kierunku, to są zmiany potrzebne i zasadne - argumentował Fogiel.

"To projekt o nowych kadrach Zjednoczonej Prawicy w dyplomacji"

W dyskusji poseł KO Paweł Zalewski szczególnie krytykował proponowany sposób naboru kadr. Stwierdził, że projekt nie jest "o służbie zagranicznej, tylko o nowych kadrach Zjednoczonej Prawicy w dyplomacji, o niczym więcej". - Nie miejcie państwo złudzeń - w tym projekcie nie chodzi o wzmocnienie polskiej dyplomacji, polskiej siły za granicą, w tym projekcie nie chodzi o usunięcie błędów, które miały miejsce w ustawie z 2001 roku i w praktyce III RP. To jest o nowych kadrach, nowej elicie PiS-u - powiedział Zalewski.

Poseł zarzucał PiS-owi nepotyzm, który - jego zdaniem - jest standardem obecnych rządów. - Tworzycie narośl na narodzie, tę nową elitę - mówił Zalewski. - Musicie mieć nowe miejsca, gdzie będziecie wsadzali nowych ludzi, i o to chodzi - dodał, zwracając się do rządzących.

"Służbę zagraniczną buduje się dziesiątki lat, a niszczy się jedną ustawą"

Poseł Koalicji Polskiej Władysław Teofil Bartoszewski ocenił, że projekt był zły zarówno przed pracami w komisji po pierwszym czytaniu, jak i po przyjęciu poprawek. - Jest to skrajne upolitycznianie służby zagranicznej - ocenił Bartoszewski. Zaznaczył, że popiera otwarcie służby zagranicznej, ale kandydaci powinni mieć odpowiednią wiedzę, której nie da się nabyć w krótkim czasie. Krytycznie odniósł się do przepisu, zgodnie z którym z pracownikami służby zagranicznej, którzy maja powyżej 65 lat, rozwiązuje się umowy. - Służbę zagraniczną buduje się dziesiątki lat, a niszczy się jedną ustawą - powiedział Bartoszewski i poinformował, że jego klub będzie głosował przeciw uchwaleniu ustawy.

Szejna: najbardziej doświadczeni dyplomaci zostaną wyrzuceni

Poseł Lewicy Andrzej Szejna krytykował PiS za sposób prac nad ustawą oraz brak konsultacji ze środowiskiem naukowym, dyplomatami i przedstawicielami służby cywilnej. Jego zdaniem na mocy projektowanych przepisów zostaną wyrzuceni "najbardziej doświadczeni dyplomaci", a w służbie zagranicznej pracować będą nominaci partyjni.

W tym kontekście Szejna wskazywał na obniżenie wymagań wobec kandydatów do służby zagranicznej i poinformował, że Lewica będzie głosowała za odrzuceniem ustawy.

"Jest to całkowity bubel"

Poseł Krystian Kamiński z Konfederacji mówił, że z pierwotnego projektu ustawy autorstwa MSZ właściwie każdy artykuł wymagał poprawek - merytorycznych lub redakcyjnych.

- Siedem godzin pracowaliśmy nad 70 artykułami - powiedział Kamiński, nawiązując do obrad komisji spraw zagranicznych. - Jest to całkowity bubel, nie poprawi nic w naszej dyplomacji. Mało, sami teraz już nie wiecie, co w nim jest - powiedział do rządzących.

Szef MSZ: ta ustawa stwarza zupełnie nowe możliwości dla nowych ludzi

Minister Zbigniew Rau przekonywał, że dopiero ten projekt wprowadza definicję dyplomaty zawodowego i pozwala na stworzenie merytorycznego, urzędniczego korpusu ekspertów w służbie zagranicznej. Szef MSZ dodał, że obecnie dyplomatą zawodowym można zostać po jednorocznym kursie w Akademii Dyplomatycznej, co - jak ocenił - jest niewystarczające. - Ta ustawa stwarza zupełnie nowe możliwości dla nowych ludzi - oświadczył.

Projekt ustawy o służbie zagranicznej - co zakłada?

Szef Służby Zagranicznej miałby, według projektu, w sposób całościowy kierować służbą zagraniczną, organizować szkolenia, wskazywać kryteria oceny członków służby zagranicznej. Szef Służby miałby także kierować procesem zarządzania zasobami ludzkimi, nadawać stopnie dyplomatyczne, kierować Akademią Dyplomatyczną oraz przygotowywać projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej. Do jego zadań będzie należało również monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia członków korpusu służby zagranicznej.

W projekcie znalazła się także korekta stopni dyplomatycznych, zgodnie z którą najwyższym stopniem dyplomatycznym dla zawodowego korpusu służby zagranicznej będzie minister pełnomocny, a stopień ambasadora tytularnego będzie nadawany przez ministra spraw zagranicznych wyłącznie na czas pełnienia funkcji ambasadora na placówce zagranicznej. W projekcie została wprowadzona nowa kategoria pracownika zagranicznego, która umożliwia zatrudnienie na placówce osoby znajdującej się dotychczas poza służbą zagraniczną. W myśl projektu pracownicy zagraniczni nie będą musieli ukończyć prowadzonej przez Akademię Dyplomatyczną aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Jednak, aby zostać zawodowymi dyplomatami i uzyskać pierwszy stopień dyplomatyczny pracownik służby zagranicznej po trzech latach doświadczenia będzie musiał ukończyć seminarium dyplomatyczno-konsularne i zdać egzamin. Przepisy regulują także kwestię działalności publicznej pracowników służby zagranicznej. Po wejściu w życie ustawy pracownik służby zagranicznej nie będzie mógł publicznie manifestować swoich poglądów politycznych, brać udziału w strajkach i akcjach protestacyjnych, łączyć zatrudnienia w służbie zagranicznej z mandatem posła, senatora, radnego, tworzyć partii politycznych ani do nich należeć, pełnić funkcji związkowych, pracować w urzędach administracji państwa obcego. Ponadto zgodnie z projektem archiwum MSZ obejmujące okres do 1990 roku zostanie przekazane do dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej, a udostępnienie będzie się odbywać na zasadach ujętych w przepisach o IPN.

Poprawki autorstwa PiS

W czasie prac w sejmowej komisji spraw zagranicznych po pierwszym czytaniu przyjęto również szereg poprawek autorstwa PiS, w tym dotyczącą wprowadzenia obok dyplomaty delegowanego także kategorii pracownika delegowanego. Druga z poprawek zezwala oddelegować dyplomatę zawodowego do wykonywania obowiązków w Kancelarii Prezydenta. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował na prośbę prezydenta Szef Służby Zagranicznej. Czas delegacji nie będzie mógł przekroczyć pięciu lat, dyplomata zachowa wszystkie dotychczasowe prawa, a po zakończeniu delegacji Szef Służby Zagranicznej będzie musiał zaoferować tej osobie zatrudnienie na co najmniej równorzędnym stanowisku. Ponadto - zgodnie z projektem prezydent będzie mógł powołać ambasadora-specjalnego przedstawiciela prezydenta RP do realizacji zadań polityki zagranicznej. Poprawka została przyjęta przez większość posłów komisji. W toku prac komisji wykreślono artykuł, który przewidywał, że członek służby zagranicznej nie może pełnić obowiązków w placówce zagranicznej w państwie, którego obywatelstwo posiada jego małżonek.

