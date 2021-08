Rządowy projekt zmian w przepisach o nielegalnym przekraczaniu granicy w Sejmie

Rządowy projekt ustawy zmieniający przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy wpłynął do Sejmu. Przewiduje m.in., że cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej będzie zobowiązany do powrotu z polskiego terytorium i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. Zakłada też wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym w określonych przypadkach będzie można pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W uzasadnieniu podano, że ma on na celu "dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej".

Nielegalne przekroczenie granicy

Cudzoziemiec, zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, zarządzeniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen - zakłada rządowy projekt ustawy.

Zgodnie z propozycją w sprawie cudzoziemca, zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE wbrew przepisom, nie wszczyna się postępowania dotyczącego zobowiązania go do powrotu. W takiej sytuacji - jak przewiduje projektowany przepis - komendant właściwej placówki Straży Granicznej w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego "sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje zarządzenie o przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa".

W zarządzeniu tym - według zapisanej w rządowym projekcie ustawy regulacji - wskazuje się na powrót cudzoziemca z terytorium RP, a także zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw Strefy Schengen. Określa się w nim ponadto czas obowiązywania tego zakazu wynoszący od 6 miesięcy do 3 lat. Według projektu na to zarządzenie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale złożenie zażalenia nie wstrzymuje jego wykonania.