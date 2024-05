Poseł "nie był w stanie iść o własnych siłach". Przeprasza i pisze o "incydencie z policją"

"Gazeta Wyborcza" napisała, że "poseł Konfederacji i kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został znaleziony na jezdni w Kamionce Małej". "Nie był w stanie iść o własnych siłach, a na koniec zwyzywał i poszarpał interweniujących policjantów" - przekazano. Doszło do tego w piątek, 10 maja w godzinach wieczornych. Wówczas to - jak pisze "GW" - funkcjonariusze z Komisariatu w Nawojowej w województwie małopolskim otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości Kamionka Mała na jezdni siedzi człowiek i blokuje przejazd.

"Policjanci udali się na miejsce. Od mężczyzny siedzącego na drodze wyczuli woń alkoholu. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że nie był on w stanie wstać o własnych siłach, policjanci musieli go podnieść i podprowadzić do radiowozu. Dopiero tam wyciągnął legitymację poselską. Okazało się, że to poseł Konfederacji Ryszard Wilk" - napisano. Policjanci zadzwonili do brata posła, aby ten zabrał go do domu.