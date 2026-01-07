Logo strona główna
Polska

Terlecki skomentował wpis o Tusku. "Żart taki"

Ryszard Terlecki
Terlecki o Kamińskim: był słabym ministrem
Źródło: TVN24
Bardzo lubię Mariusza Kamińskiego, ale był słabym ministrem - powiedział dziennikarzom w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Polityk odniósł się do wpisu europosła PiS w mediach społecznościowych.

Ryszard Terlecki został zapytany w środę na sejmowych korytarzach, czy europoseł PiS Mariusz Kamiński przesadził we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Były minister spraw wewnętrznych zamieścił w serwisie X ilustrację z wenezuelskim dyktatorem prowadzonym na lotnisku przez dwóch amerykańskich żołnierzy. Ten obrazek opatrzył komentarzem: "Zobacz, Donaldzie Tusk, jak kończą dyktatorzy". Kamiński do tego przekazu wykorzystał fejkowe zdjęcie.

Kamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

FAŁSZKamiński o aresztowaniu Maduro. "Przekroczenie granic". W dodatku fejk

Michał Istel
"Niżej upaść nie można". Tusk komentuje

"Niżej upaść nie można". Tusk komentuje

- A to już nie pamiętam. Kamińskiego jakoś mało uważnie czytam - powiedział Terlecki. Na uwagę, że Kamiński "trząsł partią przez jakiś czas", odparł, że "nie partią, tylko ministerstwem", i dodał, że "ma swoje zdanie na temat jego działalności".

- Bardzo go lubię, tylko był słabym ministrem - podsumował.

Dopytywany o to, co napisał Kamiński, Terlecki ocenił, że "to żart taki". 

Wenezuelski dyktator Nicolas Maduro został schwytany przez amerykańskie siły specjalne podczas operacji w Caracas w nocy z piątku na sobotę. Maduro i jego żona Cilia Flores zostali następnie przewiezieni do Stanów Zjednoczonych. Sąd federalny w Nowym Jorku w poniedziałek postawił im formalne zarzuty, w tym uczestnictwa w "zmowie narkoterrorystycznej" i sprowadzania kokainy do USA. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ryszard TerleckiMariusz KamińskiPrawo i Sprawiedliwość
