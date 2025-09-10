Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Znany piosenkarz spowodował kolizję. Biegli potwierdzili: był nietrzeźwy

Piosenkarz usłyszał zarzuty
Prokuratura o zarzutach dla Ryszarda Rynkowskiego
Źródło: TVN24
Piosenkarz Ryszard Rynkowski, który 14 czerwca w miejscowości Żmijewko k. Brodnicy spowodował kolizję drogową, był nietrzeźwy. - Stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wyniosło 1,84 promila - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Znany piosenkarz Ryszard Rynkowski, który w połowie czerwca w miejscowości Żmijewko k. Brodnicy kierując volkswagenem, spowodował kolizję z innym pojazdem, był stanie nietrzeźwości. Potwierdziły to specjalistyczne badania.

Ustalili, jaki był stan nietrzeźwości

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver w środę poinformowała, że prowadząca postępowanie Prokuratura Rejonowa w Brodnicy uzyskała z Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie opinię retrospektywną, której głównym celem było ustalenie, jaki był stan nietrzeźwości podejrzanego Ryszarda Rynkowskiego w dniu 14 czerwca 2025 r. ok. godz. 11.45 w miejscowości Żmijewko w trakcie kolizji drogowej z samochodem osobowym marki Opel Movano.

- Jak wynika z jej wniosków końcowych, stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wyniosło 1,84 promila, co świadczy, że znajdował się w stanie nietrzeźwości - podkreśliła prokurator Oliver.

Ryszard Rynkowski po kolizji został zatrzymany w swoim domu. Przeprowadzone wówczas badania wykazały, że piosenkarz miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Został on osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych, a następnego dnia, po wytrzeźwieniu, usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Następnie został zwolniony.

Piosenkarz przeprosił swoich fanów

Rynkowski w związku z zatrzymaniem nie dotarł do Opola, gdzie miał wystąpić 15 czerwca na festiwalu piosenki. Dzień później wydał oświadczenie, w którym przeprosił swoich fanów i przyznał, że zdaje sobie sprawę, że ich zawiódł. Obrońca Ryszarda Rynkowskiego informował, że jego klient przyznaje się do prowadzenia auta po spożyciu alkoholu, ale kwestionuje poziom jego stężenia w momencie prowadzenia samochodu.

Prokuratura planuje zakończenie sprawy Rynkowskiego pod koniec września.

Autorka/Autor: az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Świderski/PAP

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholWypadki
Czytaj także:
sikorski-orban-
Sikorski ściął się z Orbanem. "Nie, Viktorze..."
Polska
Szymon Hołownia
Było spotkanie partii bez szefa. Jaka przyszłość czeka Hołownię?
Polska
Pilne
Tusk: są konkretne propozycje dla Polski
Polska
Larry Ellison
Ellison wyprzedził Muska i stał się najbogatszym człowiekiem świata
BIZNES
25910114
Tusk informował o dronach, Kaczyński nieobecny. Rzecznik PiS komentuje
Polska
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
METEO
Wyryki
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy
Polska
Warszawa
Obniżka stóp procentowych w 2026 roku "niższa niż zakłada rynek". Prognoza wielkiej agencji
BIZNES
imageTitle
Wielki powrót. Fabiański na ratunek
EUROSPORT
Wohyń
"Myślał, że to wentylatory w chlewni". To był dron
Lublin
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Znaleziono kolejne dwa drony. Kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy
WARSZAWA
imageTitle
Dwie Polki już pewne medali. Do akcji wkroczy jeszcze Szeremeta
EUROSPORT
makler maklerzy gielda shutterstock_376748761
Obce drony nad Polską. Złoty i giełda reagują
BIZNES
Donald Tusk
Seria rozmów Tuska w sprawie rosyjskich dronów
RELACJA
Dron znaleziony na polu w Oleśnie
Znaleziono już 12 dronów. Nowe informacje z prokuratury po oględzinach
Lublin
mieszkania, blok, Białystok
Rewolucja w mieszkaniówce. Od czwartku kluczowa zmiana
BIZNES
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
1,6 miliona osób zagrożonych powodzią
METEO
imageTitle
Urwał się z grupy faworytów. Spektakularne zwycięstwo Pellizzariego
EUROSPORT
Telefony
Co zrobić, kiedy wiadomo, że nastąpił atak?
Stefania Kulik
Donald Trump
Trump zabrał głos w sprawie rosyjskich dronów nad Polską
Świat
imageTitle
Doświadczony Brazylijczyk wraca do grona zawodowców
EUROSPORT
Konferencja Radosława Sikorskiego
Sikorski o słowach Rosjan: jeśli to jest przyznanie winy, to mamy postęp
Polska
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja prowokuje i "sprawdza". Ekspert: niech to będzie dla nas lekcja
Polska
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
WARSZAWA
"Było słychać huk, pojechałem zobaczyć, co się stało"
Nad jego gospodarstwem zestrzelono drona. Znalazł resztki rakiety
Lublin
otyłość u dzieci
Więcej dzieci ma otyłość niż niedowagę. Po raz pierwszy w historii
Zdrowie
Konferencja Radosława Sikorskiego
Sikorski: nie będę ściemniał, że nie może być gorzej
Polska
Wasyl Bodnar
To było "testowanie Zachodu". Ambasador Ukrainy o "najlepszej odpowiedzi"
Polska
imageTitle
Odwaga upokorzonego bramkarza. "Cześć, wpuściłem dzisiaj jedenaście goli"
EUROSPORT
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica