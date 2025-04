Ejchart: Cyba ani chwili nie przebywał i nie przebywa bez kontroli Źródło: TVN24

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat w sprawie przeniesienia z więzienia Ryszarda Cyby, skazanego za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka. Tłumaczy w nim między innymi, co wykazała opinia biegłych psychiatrów i czy mężczyzna może wrócić do więzienia. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati stwierdził, że komunikat jest "wysoce niefortunny i generuje niepotrzebnie szereg wątpliwości". Opisał swoje zastrzeżenia dotyczące użytych w nim sformułowań.

Na skróty Ryszard Cyba, skazany na dożywocie za zabójstwo w łódzkiej siedzibie PiS, przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych z powodu postępującego otępienia.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem wystąpił do sądu z wnioskiem o zarządzenie przerwy w wykonywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Cyba został skierowany na badania.

W styczniu biegli wydali decyzję, w której wykluczyli możliwość odbywania kary w zakładzie karnym i wskazali, że Cyba wymaga opieki i pielęgnacji w warunkach domu opieki społecznej. Właściwy MOPS wskazał jako miejsce pobytu schronisko dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. 18 marca Cyba został tam przewieziony pod eskortą Służby Więziennej i wychowawcy.

20 marca policja dostała zgłoszenie od pracowniczki tego schroniska, że - jak relacjonowała wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart - "Cyba odmówił przyjmowania leków i że się awanturuje". Policja wezwała pogotowie i mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Ejchart twierdzi, że nie ma informacji, jakoby podczas pobytu w schronisku Cyba miał zaatakować jednego z jego pracowników. Tłumaczyła, że ani schroniska dla bezdomnych, ani domy pomocy społecznej nie są objęte nadzorem ministerstwa sprawiedliwości.

Ejchart podkreśliła, że Cyba "nadal jest skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ta kara nie została przez sąd ani uchylona, ani anulowana".

Komunikat resortu sprawiedliwości w sprawie Ryszarda Cyby

Ryszard Cyba, skazany przed laty za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka, został przeniesiony z więzienia w związku z tym, że biegli wykluczyli możliwość wykonywania kary w zakładzie karnym. Szczegóły tej sprawy podali na konferencji prasowej wiceministrowie sprawiedliwości Maria Ejchart i Dariusz Mazur.

Komunikat w tej sprawie pojawił się też wieczorem na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Resort przekazał, że "kara wobec Ryszarda Cyby została zawieszona przez Sąd Okręgowy w Łodzi 11 marca 2025 roku". "Przed wydaniem tej decyzji Sąd skierował Cybę na badania psychiatryczne do szpitala w Starogardzie Gdańskim. 26 stycznia 2025 roku biegli psychiatrzy wydali opinię, że mężczyzna cierpi na zaburzenia psychiczne, które nie rokują wyleczenia a nawet poprawy" - napisano.

"Psychiatrzy ustalili, że zarówno zniedołężnienie jak i zaburzenia poznawcze Cyby mogą postępować. Stwierdzili również otępienie w stopniu głębokim, całkowitą dezorientację, zaburzenia świadomości, majaczenie, konfabulacje, brak kontaktu logicznego. Wszystko to stanowi przeciwwskazanie do odbywania kary pozbawienia wolności. Biegli wykluczyli możliwość wykonywania kary w zakładzie karnym i wskazali, że Cyba wymaga opieki i pielęgnacji w warunkach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub Domu Pomocy Społecznej" - poinformował resort.

Ministerstwo przekazało także, że 18 marca 2025 roku do więzienia, w którym Cyba odbywał karę, z Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął nakaz zwolnienia. "Postanowienie Sądu było prawomocne i wykonalne, co oznacza, że Cyba natychmiast został przewieziony przez Służbę Więzienną do schroniska dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. Tam nie chciał przyjmować leków i awanturował się - personel schroniska wezwał Policję. Pogotowie zabrało go na oddział zamknięty szpitala psychiatrycznego" - czytamy.

Podkreślono, że "zawieszenie wykonywania kary nie jest jej uchyleniem. Ryszard Cyba wciąż jest prawomocnie skazany na dożywocie".

"Sąd Okręgowy w Łodzi jest w stałym kontakcie ze szpitalem psychiatrycznym. Jeśli stan Ryszarda Cyby się poprawi, sąd podejmie decyzję o podjęciu postępowania z urzędu i kara pozbawienia wolności będzie wykonywana. Oznacza to, że może wrócić do więzienia" - dodano.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej: tak nieczytelnego komunikatu dawno nie widziałem

Komunikat resortu sprawiedliwości skomentował na platformie X prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

"Tak nieczytelnego komunikatu dawno nie widziałem. Zawieszenie wykonania kary? Zawieszenie odbywania kary? Zawieszenie postępowania wykonawczego? To nie jest to samo" - napisał.

"Zgodnie z przepisami nie jest możliwe zawieszenie odbywania/wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Możliwe jest natomiast zawieszenie postępowania wykonawczego. Ten komunikat jest wysoce niefortunny i generuje niepotrzebnie szereg wątpliwości" - stwierdził.

