"Znowu oczy Europy będą zwrócone na Trybunał Konstytucyjny"

Politolożka mówiła również, że "takie zapytania do Trybunału nie są tylko polską specjalnością". - Niemcy również zadają takie pytania. Rzeczywiście to jest duży zgryz - oceniła. - Natomiast w przypadku Polski to, co jest interesujące i może być brzemienne w skutki to to, że to pytanie jest bardzo ogólne i tak naprawdę przeczące zasadzie przyjętej w Unii Europejskiej, czyli prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym - wyjaśniała. - Więc to może być epokowe orzeczenie - oceniła prof. Pacześniak.