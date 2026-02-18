Logo strona główna
Polska

Rozpad Polski 2050. Grupa parlamentarzystów utworzy nowy klub

Polska 2050
Rozpad Polski 2050. Powstaje nowy klub
Źródło: TVN24
Z Polski 2050 odchodzi grupa posłów i senatorów - wśród nich wiceprzewodnicząca partii Paulina Hennig-Kloska. Podczas konferencji prasowej ogłosili, że utworzą nowy klub. Ministra klimatu i środowiska zapewniła, że grupa pozostanie częścią koalicji rządowej.

Decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego ogłosiła Paulina Hennig-Kloska na konferencji w Sejmie wraz z kilkunastoma innymi politykami.

- Podjęliśmy właśnie decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w trakcie kampanii w 2023 roku - mówiła Hennig-Kloska. - To jest oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu, w obecnym klubie parlamentarnym - dodała.

Paulina Hennig-Kloska ogłasza powstanie nowego klubu Centrum
Paulina Hennig-Kloska ogłasza powstanie nowego klubu Centrum
Źródło: PAP/Marcin Obara

Powstaje nowy klub parlamentarny. Znamy jego nazwę

Dotychczasowa wiceprzewodnicząca Polski 2050 głosiła że nowe ugrupowanie będzie nazywać się Centrum. - Bo centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy - oświadczyła Hennig-Kloska.

Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów. Do stworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 15 posłów.

Zadeklarowała też, że grupa pozostaje "lojalnymi partnerami w koalicji 15 października". - To jest dla nas niezwykle ważne, by przestać być wewnętrzną opozycją tej koalicji. Jesteśmy jej członkiem, podmiotowym uczestnikiem i to jest niezwykle ważne, by zakończyć dyskusję wokół tego, czy koalicja ma trwałe fundamenty, by dalej funkcjonować - dodała.

Paulina Hennig-Kloska wraz z innymi posłami po konferencji w Sejmie
Paulina Hennig-Kloska wraz z innymi posłami po konferencji w Sejmie
Źródło: PAP/Marcin Obara

To oni utworzą nowy klub

Posłanka Barbara Oliwiecka przekazała pełna listę posłów i senatorów, którzy podjęli decyzję o utworzeniu nowego klubu. Wśród nich są posłowie i posłanki: Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska oraz Izabela Bodnar.

Senatorami nowego klubu będą natomiast: Grzegorz Fedorowicz, Piotr Maslowski i Jacek Trela. 

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Polska 2050
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica