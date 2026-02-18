Rozpad Polski 2050. Grupa parlamentarzystów utworzy nowy klub

Rozpad Polski 2050. Powstaje nowy klub Źródło: TVN24

Decyzję o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego ogłosiła Paulina Hennig-Kloska na konferencji w Sejmie wraz z kilkunastoma innymi politykami.

- Podjęliśmy właśnie decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w trakcie kampanii w 2023 roku - mówiła Hennig-Kloska. - To jest oczywiście niezwykle trudna dla nas decyzja, ale nie widzimy przestrzeni do realizacji tych postulatów w obecnym ugrupowaniu, w obecnym klubie parlamentarnym - dodała.

Paulina Hennig-Kloska ogłasza powstanie nowego klubu Centrum Źródło: PAP/Marcin Obara

Powstaje nowy klub parlamentarny. Znamy jego nazwę

Dotychczasowa wiceprzewodnicząca Polski 2050 głosiła że nowe ugrupowanie będzie nazywać się Centrum. - Bo centrum to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, w którym wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy - oświadczyła Hennig-Kloska.

Jak mówiła, grupa uzyskała łącznie 18 deklaracji od parlamentarzystów - 15 posłów i trzech senatorów. Do stworzenia klubu wymaganych jest co najmniej 15 posłów.

Zadeklarowała też, że grupa pozostaje "lojalnymi partnerami w koalicji 15 października". - To jest dla nas niezwykle ważne, by przestać być wewnętrzną opozycją tej koalicji. Jesteśmy jej członkiem, podmiotowym uczestnikiem i to jest niezwykle ważne, by zakończyć dyskusję wokół tego, czy koalicja ma trwałe fundamenty, by dalej funkcjonować - dodała.

Paulina Hennig-Kloska wraz z innymi posłami po konferencji w Sejmie Źródło: PAP/Marcin Obara

To oni utworzą nowy klub

Posłanka Barbara Oliwiecka przekazała pełna listę posłów i senatorów, którzy podjęli decyzję o utworzeniu nowego klubu. Wśród nich są posłowie i posłanki: Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Paulina Hennig-Kloska, Rafał Kasprzyk, Rafał Komarewicz, Aleksandra Leo, Barbara Okula, Barbara Oliwiecka, Norbert Pietrykowski, Ryszard Petru, Marcin Skonieczka, Mirosław Suchoń, Ewa Szymanowska oraz Izabela Bodnar.

Senatorami nowego klubu będą natomiast: Grzegorz Fedorowicz, Piotr Maslowski i Jacek Trela.

