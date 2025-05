Gałczyńska: Nawrocki był bardziej mentzenowaty niż sam Mentzen Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo

Kluczowe fakty: Karol Nawrocki rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem i podpisał przygotowaną przez polityka Konfederacji listę ośmiu deklaracji.

Kandydat PiS dystansował się od polityki prowadzonej w przeszłości przez ugrupowanie, które go popiera i przychylał się do pomysłów partii Mentzena.

Na antenie TVN24 spotkanie i rozmowę komentowały publicystki.

Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, w czwartek rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem. Rozmowa była transmitowana w kanale YouTube polityka Konfederacji. Nawrocki podpisał się pod ośmiopunktową listą deklaracji sporządzoną przez Mentzena.

W trakcie rozmowy Nawrocki wielokrotnie odcinał się od decyzji i programów wprowadzonych przez PiS za czasów rządów tego ugrupowania oraz krytykował je. Dotyczyło to m.in. polityki lockdownów podczas pandemii COVID-19, programu Polski Ład czy postulatów zawartych w tzw. piątce dla zwierząt, której pomysłodawcą był m.in. Jarosław Kaczyński.

Karol Nawrocki "wyparł się większości obrazu polityki prowadzonej przez PiS"

Rozmowę polityków komentowały tuż po jej zakończeniu w TVN24 publicystki: Magdalena Gałczyńska z Onetu i Katarzyna Przyborska z "Krytyki Politycznej".

Przyborska oceniła, że "na pewno wygrał Sławomir Mentzen". - Ta debata była elementem walki o rząd prawicowej duszy między obozami PiS i Konfederacji - dodała. Powiedziała również, że Nawrocki "wyparł się większości obrazu polityki prowadzonej przez PiS".

- Właściwie zastanawiałam się momentami, dlaczego w ogóle jest wyborcą PiS, bo cały czas twierdził, że jest wyborcą PiS i dlaczego zdecydował się tak mocno PiS reprezentować w tych wyborach - dodała Katarzyna Przyborska.

Dowiedz się więcej: Bosak o słowach Nawrockiego: może go zaprosimy do Ruchu Narodowego

"Robił wszystko, żeby być bardziej konfederacji niż sama Konfederacja"

Magdalena Gałczyńska stwierdziła, że to "po prostu przykro się oglądało". - Karol Nawrocki robił wszystko, żeby być bardziej konfederacki niż sama Konfederacja, bardziej mentzenowaty niż sam Mentzen - oceniła.

- Był cały spięty i nakierowany na Mentzena, żeby odgadywać jego poglądy i się z nimi zgadzać jeszcze zanim Mentzen je wypowie - mówiła Gałczyńska.

Gałczyńska zwróciła uwagę na to, że elektorat Mentzena składa się głównie z młodszych wyborców. Wyraziła też wątpliwość, czy Nawrockiemu udało się ich do siebie przekonać, ponieważ "Mentzen bardzo słusznie wypomniał tę gigantyczną sztuczność", jaka jest w kandydacie PiS. - Mam wrażenie, że ta rozmowa też była taka nieprawdziwa, a jednak młody wyborca ma bardzo wyczulony radar i chyba ten fałsz wyczuje - mówiła.

Temat wyborców Mentzena podjęła Katarzyna Przyborska i stwierdziła, że to "nie jest bardzo zwarta grupa" - Wyborcy Konfederacji są niejednorodni - dodała.

- Na Konfederację głosują często młodzi ludzie, którzy wolność rozumieją w bardzo rozmaity sposób. Czasem myślą o tym, jak o wolności rynkowej, czasem myślą o wolności przekonań. Głosują młodzi ludzie, którzy wychowali się w Polsce, w Europie otwartych granic, dla których trochę nie do pomyślenia jest to, co Konfederacja również popiera, czyli ograniczenia albo też stopniowe wychodzenie z Unii Europejskiej - mówiła Przyborska.

Oceniła przy tym, że jeśli ci wyborcy zobaczą, że wizerunek Karola Nawrockiego jest "niespójny", albo że "jest coś, co jest niebezpieczne dla nich, to mogą się zdemobilizować".

Sprawa mieszkania przejętego od pana Jerzego

Sławomir Mentzen zapytał Nawrockiego o sprawę kawalerki, którą kandydat PiS przejął w niejasnych okolicznościach o Jerzego Ż. Magdalena Gałczynska zapytana, czy to będzie miało wpływ na ocenę Nawrockiego na wyborców, odpowiedziała twierdząco.

- Wydaje mi się, że kiedy będziemy mieć drugą turę, kiedy dojdzie do rywalizacji jeden na jeden, to będziemy patrzeć na kandydata PiS-u z każdego aspektu, będziemy patrzeć na niego od każdej strony, oglądać go bardzo dokładnie i wtedy ta sprawa może wypłynąć jako coś, co może przychylić szalę i ewentualnie odebrać Karolowi Nawrockiemu część poparcia - komentowała publicystka.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo