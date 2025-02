"Nie skończyło się na 10 minutach". Mastalerek o kulisach spotkania Duda-Trump

Nie skończyło się na 10 minutach i nie miało być to godzinne spotkanie - powiedział w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek o rozmowie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w USA. Dodał, że "było to bardzo dobre spotkanie, na którym prezydent omówił wszystkie najważniejsze sprawy".

Andrzej Duda spotkał się z Donaldem Trumpem w sobotę w National Harbor (stan Maryland) pod Waszyngtonem w trakcie konferencji Conservative Political Action Conference (CPAC). Ich spotkanie zostało opóźnione, a rozmowa według doniesień trwała około 10 minut.

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Dudy był pytany w Radiu Zet, czy spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem to sukces Polski, na co odpowiedział, że "tak". - 10 minut to sukces? - dopytał prowadzący.

- To są wyliczenia rozumiem tak zwanych twitterowych ekspertów. Ja tu mam cytat Donalda Trumpa. Kiedy wychodził, opuszczał konferencję w Waszyngtonie, to do dziennikarzy powiedział tak: "spotkanie było bardzo dobre, doskonałe. Duda jest fantastycznym gościem. Spotkanie było świetne. Nie mogło być lepsze". Możemy dziś wierzyć albo Donaldowi Trumpowi, albo tak zwanym twitterowym ekspertom. Ja wolę jednak wierzyć prezydentowi Ameryki - odparł.

Na zwrócenie uwagi, że rozmowa miała trwać godzinę, zareagował: - Nie skończyło się na 10 minutach i nie miało być to godzinne spotkanie.

Mastalerek: prezydent omówił wszystkie najważniejsze sprawy

- To było bardzo dobre spotkanie, na którym prezydent omówił wszystkie najważniejsze sprawy - przekonywał. - Rozumiem polityczną zawiść i zazdrość o to, że Andrzej Duda ma najlepsze w historii Polski relacje z prezydentem Ameryki - dodał. - Prezydent jest bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Rzadko mnie chwali, tym razem chwalił mnie i współpracowników. Jako Polska osiągnęliśmy wszystko, co chcieliśmy. Prezydent zrealizował, co sobie założył - mówił Mastalerek.

Pytany, dlaczego prezydent Duda czekał na swojego amerykańskiego odpowiednika, Mastalerek tłumaczył, że "samolot z prezydentem przyleciał wcześniej, niż było to zaplanowane". - Prezydent Duda zdecydował, że zamiast do hotelu, udamy się na konferencję w VIP roomie, żeby odbyć tam spotkania. Był tam też minister Sikorski, który przyszedł się przywitać. Miał na widowni siedzieć i czekać? - pytał prezydencki minister.

Dopytywany o to, czy polski prezydent został narażony na śmieszność, odpowiedział: - Bez żartów.

- Jeśli jest w Polsce polityk, który uważa, że na prezydenta największego mocarstwa, największego sojusznika, wstydem jest czekać, bo spóźnił się na konferencję, to życzę powodzenia. Możecie uprawiać taką politykę - dodał minister Mastalerek.

Autorka/Autor:sz/kab

Źródło: Radio Zet