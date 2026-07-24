Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rozłam w PiS. Co warto wiedzieć

|
Były premier Mateusz Morawiecki
Minęło ultimatum prezesa PiS. Jarosław Kaczyński ma o godzinie 12.00 wydać oświadczenie
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA
W czwartek o północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń. Wcześniej tego dnia przez kilka godzin rozmawiali ze sobą Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, jednak spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięć. Na temat sporu wypowiadali się czołowi politycy. Oto ostatnie wydarzenia skupione wokół rozłamu w PiS.

PIOTR MUELLER BĘDZIE W PIĄTEK GOŚCIEM "JEDEN NA JEDEN" W TVN24 O GODZINIE 7.30

W czwartek o północy minął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier Mateusz Morawiecki.

Wieczorem poinformowano o zaplanowanym na piątek w południe oświadczeniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, które ma wygłosić w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie.

Spięcia polityków PiS

W ciągu dnia doszło do licznych starć pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek zarzucił posłowi Szymonowi Szynkowskiemu vel Sękowi, że ten nie respektuje stanowiska partii. Wcześniej Szynkowski vel Sęk skrytykował Bochenka za "próby wypychania z PiS" członków stowarzyszenia Rozwój Plus.

- Może Mateusz Morawiecki w tym wszystkim się zagubił - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł PiS Tobiasz Bocheński. Ocenił, że wariant PiS-u bez Morawieckiego "jest bardzo prawdopodobny".

Spotkanie "ostatniej szansy" i rozmowy, które "nie doprowadziły do rozstrzygnięcia"

Morawiecki spotkał się po południu z Kaczyńskim - spotkanie trwało trzy godziny. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

Po południu prezes PiS sam podpisał oświadczenie o przynależności do PiS.

Rzecznik PiS z kolei przedstawił powody fiaska rozmów prezesa z Morawieckim. Jak przekazał, Kaczyński "złożył szereg kompromisowych propozycji", w tym "nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia 'Rozwój Plus' do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem".

Zdaniem Bochenka rozmowy "nie doprowadziły do pozytywnego finału" także z uwagi na to, że Morawiecki "nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

Zwolennicy Morawieckiego nie podpisali "lojalek"

Krótko przed upływem terminu, wyznaczonego przez kierownictwo PiS parlamentarzystom tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń, zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarowali na platformie X, że nie chcą odchodzić z PiS ale nie będą podpisywać "lojalek".

"Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał europoseł Piotr Mueller.

"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - przyznała między innymi posłanka Anna Kwiecień.

Jej zdaniem Stowarzyszenie Rozwój Plus "to droga do poznania PiS, droga dla młodych którzy nie lubią deklarować przynależności do partii, to droga dla przedstawicieli środowisk twórczych, dla różnych grup społecznych aby na nowo odkryły PiS jako partie nowoczesną, z pomysłem i z polotem".

"Nadal chcę w działać w PiS, tak jak w trzech innych stowarzyszeniach, których jestem członkiem w tym w @RozwojPlus. Przechodziłem z moją partią różne czasy i nie dam sobie wmówić grupie intrygantów, że jestem rozłamowcem" - zapewniał natomiast Szymon Szynkowski vel Sęk.

Łukasz Schreiber z kolei przekonywał, że "nikt nie chce" odchodzić z PiS i ""nikt nie podważa pozycji" Jarosława Kaczyńskiego. "Wszyscy za to chcą pracować na zwycięstwo obozu" - dodał.

"Wciąż nie mogę uwierzyć, że po 20 latach chcecie mnie i wielu moich przyjaciół oraz najdłużej urzędującego Premiera z ramienia PiS wyrzucić, bo ktoś chce działać i w partii i w stowarzyszeniu" - podsumował.

"Lojalki nie podpisałem i nie podpiszę. W PiS jestem od ponad 25 lat. Zawsze wierny; zawsze lojalny; zawsze do dyspozycji i na rozkaz. Nie wypychajcie mnie i nie wyrzucajcie mnie z mojej partii" - zadeklarował Sylwester Tułajew. W swoim wpisie opublikował formularz oświadczenia, które mieli podpisać parlamentarzyści. Zwrócił się przy tym do rzecznika PiS Rafała Bochenka, który przekonywał wcześniej, że chodzi o "oświadczenie o przynależności do partii".

"Może ja dostałem zły formularz? U mnie jest lojalka, że nigdy nie będę uczestniczyć w wydarzeniach organizacji określonych w par. 2 ust. 1 stanowiska [Prezydium Komitetu Politycznego PiS z 15 lipca 2026 - red.] - stanowiska, którego nikt na oczy nie widział" - skomentował. 

Premier, prezydent i szef MSZ komentują

Tego dnia prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Dębicy. Był tam pytany, czy będzie próbował załagodzić konflikt w PiS. - Czy pan redaktor naprawdę uważa, że to jest moje zadanie? Jestem prezydentem Polaków, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a pan redaktor zadaje pytania, które mnie nie dotyczą - odpowiedział.

Szef rządu Donald Tusk skomentował krótko sprawę w serwisie X. "Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie" - ocenił.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zapytany na konferencji o sytuację w PiS, powiedział, że może udzielić "osobistego komentarza". - Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa - oznajmił Sikorski.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJarosław Kaczyński
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Przemysław Czarnek, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Marek Kuchciński
Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim
Polska
Mateusz Morawiecki
Rozłam w PiS, wyrok w sprawie śmierci ojca Ziobry, wielki pożar w Warszawie
TO WARTO WIEDZIEĆ
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Emocje do ostatnich chwil. "Czytam i oczom nie wierzę!", "Obłęd"
RELACJA
639204386013817934
Dobry tylko początek. GKS w trudnej sytuacji przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Popłynął na medal. Michał Pasiut wicemistrzem świata
EUROSPORT
Fakty po faktach - Sylwia Gregorczyk-Abram
RPO chce spotkać się z prezydentem. "To on trzyma ten długopis"
Polska
Żołnierze amerykańscy w Polsce
Baza USA w Polsce, wiceministra z nowymi informacjami. "Mogę ogłosić"
Polska
imageTitle
Medal odpłynął. Zwolińska daleko w koronnej konkurencji
EUROSPORT
Burza, noc, pioruny, Polska
Alarmy IMGW w 11 województwach
METEO
Pakistan zmaga się z niszczycielskimi powodziami monsunowymi
Powodzie po monsunowych ulewach. Nie żyje kilkadziesiąt osób
METEO
kiruna kopalnia szwecja shutterstock_2672439867
Mają bogate złoża na północy. Teraz chcą wyjść na prowadzenie
BIZNES
42 min
2307_kuluary
"Jeden z posłów PiS powiedział wprost: nas już nie ma"
W kuluarach
Wieczorna burza
Gdzie jest burza? Tu wciąż się błyska
METEO
Fakty po faktach - Tobiasz Bocheński
Bocheński: Morawiecki się zagubił
Fakty po faktach
AA_23072026_cmrxsw3g
Droga przez mękę i sporo szczęścia. Raków z zaliczką przed rewanżem
EUROSPORT
19-letnia Oliwia po wypadku nie miała żadnych obrażeń
Tajemnica śmierci 19-letniej Oliwii
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki pytany o konflikt w PiS. "To jest moje zadanie?"
Polska
Zderzenie na trasie S8 (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie pięciu aut na S8
WARSZAWA
imageTitle
Problem finalistów Wimbledonu. Olimpijski terminarz wyzwaniem
EUROSPORT
Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium
Zlikwidowali laboratorium narkotykowe, zatrzymali cztery osoby
WARSZAWA
Żółw morski
Żółw ugryzł trzy osoby u wybrzeży Chorwacji
METEO
shutterstock_2645052571 (1)
Ucieczka modeli AI. "Obawy są zasadne"
BIZNES
imageTitle
Pogaczar poważnie osłabiony przed kluczowymi etapami
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli m.in. 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych
Oferowali w sieci ataki hakerskie. Mają od 12 do 16 lat
Polska
Tramwaje na Marszałkowskiej
Remonty torowisk. W weekend duże utrudnienia w centrum
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum. "Chcieliście nowe pytanie?"
BIZNES
Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński
Kaczyński podpisał oświadczenie. Jest zdjęcie
Polska
Jeff Bezos
Miliarder Bezos zainteresowany klubem z Premier League
BIZNES
Premier Donald Tusk
Konflikt w PiS. Jedno zdanie Tuska
Polska
Przez śnieżyce w Argentynie utknęło kilkuset kierowców ciężarówek
Śnieżyca uwięziła kilkuset kierowców
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica