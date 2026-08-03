Polska Spadek poparcia dla PiS w sondażu. Rzecznik partii o "smutnych wnioskach" Aleksandra Sapeta |

Kulisy rozłamu w PiS. Marcin Złotkowski o "gęstej atmosferze" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/@LukaszSchreiber

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Minął niespełna tydzień od utworzenia nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus w Sejmie. Formalnie politycy związani z Mateuszem Morawieckim wciąż pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwość. Decyzję o ich dalszym losie w partii ma podjąć rzecznik dyscyplinarny ugrupowania Karol Karski.

W mediach społecznościowych trwa dalsza odsłona wzajemnych oskarżeń i sporów pomiędzy niedawnymi partyjnymi kolegami. Kolejnym punktem zapalnym okazały się wyniki najnowszego sondażu, w którym poparcie dla PiS znacząco spadło.

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Bochenek ostrzega obóz Morawieckiego przed "politycznym seppuku"

Z nowego badania IBRiS dla Polsat News wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 16,9 procent głosów, czyli o 7,2 p.p. mniej niż w poprzednim sondażu, przed rozłamem w PiS. Do Sejmu wszedłby również Rozwój Plus z wynikiem na poziomie 7,8 procent.

Wyniki badania skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Rozpoczęła się gra sondażami, po to, aby uzasadnić szkodliwy rozłam i wlewać w zatrwożone dusze rozłamowców nadzieję… niestety fałszywą" - napisał na X. Wymienił też, jego zdaniem, "smutne wnioski". Według Bochenka takie wyniki to "spadek realnej liczby mandatów po stronie prawicowej o ok. 30 posłów".

Odniósł się też do wyniku Rozwoju Plus. Jak ocenił, przy takim poparciu "zdecydowana większość członków stowarzyszenia, zasiadających dotychczas w Sejmie, posłami już nie zostanie". Zasugerował, że obóz Morawieckiego "idzie drogą, która nie tylko szkodzi Polsce i jest grą w interesie Tuska, ale jego członkowie szkodzą sami sobie, popełniając polityczne seppuku". "Quo vadis" - zakończył wpis Bochenek.

Na słowa rzecznika PiS zareagował poseł Rozwoju Plus Sylwester Tułajew. "PiS jak zawsze najlepiej wie, co jest dla mnie dobre, co złe, jaką drogę mi wyznaczyć i w które sondaże wierzyć, a w które nie" - czytamy na profilu parlamentarzysty na X. "O tym, kto będzie w następnym Sejmie, zdecydują wyborcy! Spokojnie! Wstrzymajcie się z pisaniem nekrologów" - napisał.

PiS jak zawsze najlepiej wie, co jest dla mnie dobre, co złe, jaką drogę mi wyznaczyć i w które sondaże wierzyć, a w które nie. 🙄🥴



A MY w @RozwojPlus zwyczajnie robimy swoje. A o tym, kto będzie w następnym sejmie zdecydują wyborcy! Spokojnie!

Wstrzymajcie się z pisaniem… https://t.co/LgtOhVpkfA — Sylwester Tułajew (@Tulajew) August 3, 2026 Rozwiń Sylwester Tułajew reaguje na wpis Rafała Bochenka Źródło: X