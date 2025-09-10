Logo strona główna
Polska

"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina

Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina
Źródło: TVN24
To już nie jest testowanie, to jest akt agresji ze strony Rosji - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, komentując wtargnięcie rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej. - Ten dzień jest przełomem. Koniec złudzeń co do Putina, jeśli on jest gotowy coś takiego robić - stwierdził.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

- Ja myślę, że ten moment, ten dzień jest takim przełomem, to znaczy koniec złudzeń co do Putina, jeśli on jest gotów coś takiego robić. Nikt nie wierzy w NATO w to, że 19 dronów może wlecieć na skutek przypadku, błędu, pomyłki - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Podkreślał, że "to jest świadome działanie i dlatego NATO widzi, że musi po prostu działać, że musi reagować, że to nie jest już testowanie". - To jest agresja, to jest akt agresji wobec Polski, to, co zrobiła Rosja tej nocy. NATO musi z tego wyciągnąć wnioski, bo po raz pierwszy od wielu lat to Sojusz musi tutaj też zadziałać - podkreślił minister.

Jak mówił Siemoniak "to była noc konkretów od sojuszników". - W sensie politycznym zostaliśmy mocno poparci, otworzyły się konsultacje z artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, otwiera się przestrzeń na dalsze konkrety. Polska musi być wzmocniona, flanka wschodnia NATO musi być wzmocniona - dodał.

- Oczekujemy, że nasza obrona powietrzna przede wszystkim zostanie wzmocniona. To oznacza samoloty, Patrioty, różne inne działania, które nas konkretnie wzmacniają - wymienił gość programu.

Donald Tusk
Tusk: są konkretne propozycje dla Polski
Donald Trump
Trump zabrał głos w sprawie rosyjskich dronów nad Polską
Świat
sikorski-orban-
Sikorski ściął się z Orbanem. "Nie, Viktorze..."

Reakcje rządu i prezydenta

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł 4 brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Premier Donald Tusk przekazał, że w trakcie rozmowy z europejskimi przywódcami przyjął "propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju". Prezydent Karol Nawrocki wieczorem rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

pc

gen. Wiesław Kukuła, Tomasz Siemoniak

pc
Tomasz SiemoniakobronnośćRosjaNATO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica