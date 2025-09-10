"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina

Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina Źródło: TVN24

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

- Ja myślę, że ten moment, ten dzień jest takim przełomem, to znaczy koniec złudzeń co do Putina, jeśli on jest gotów coś takiego robić. Nikt nie wierzy w NATO w to, że 19 dronów może wlecieć na skutek przypadku, błędu, pomyłki - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Podkreślał, że "to jest świadome działanie i dlatego NATO widzi, że musi po prostu działać, że musi reagować, że to nie jest już testowanie". - To jest agresja, to jest akt agresji wobec Polski, to, co zrobiła Rosja tej nocy. NATO musi z tego wyciągnąć wnioski, bo po raz pierwszy od wielu lat to Sojusz musi tutaj też zadziałać - podkreślił minister.

Jak mówił Siemoniak "to była noc konkretów od sojuszników". - W sensie politycznym zostaliśmy mocno poparci, otworzyły się konsultacje z artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, otwiera się przestrzeń na dalsze konkrety. Polska musi być wzmocniona, flanka wschodnia NATO musi być wzmocniona - dodał.

- Oczekujemy, że nasza obrona powietrzna przede wszystkim zostanie wzmocniona. To oznacza samoloty, Patrioty, różne inne działania, które nas konkretnie wzmacniają - wymienił gość programu.

Reakcje rządu i prezydenta

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Artykuł 4 brzmi: "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Premier Donald Tusk przekazał, że w trakcie rozmowy z europejskimi przywódcami przyjął "propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju". Prezydent Karol Nawrocki wieczorem rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

