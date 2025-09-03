Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosja atakuje Ukrainę. Polskie samoloty poderwane

Polskie myśliwce mają pomóc walczyć z ISIS
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane
Źródło: TVN24
W związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie i sojusznicze statki powietrzne - poinformowało w nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych.

"Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury" - poinformowało polskie wojsko.

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – dodano.

Choć nie podano bezpośrednio, jakie samoloty zostały poderwane, na grafice ilustrującej komunikat widać dwa myśliwce. 

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" – podkreślono.

Alarmy w całej Ukrainie

W nocy z wtorku na środę Rosja atakowała między innymi Kijów. Informacje o atakach rosyjskich dronów napłynęły też z wielu innych obwodów Ukrainy. W miejscowości Znamianka, w obwodzie kirowohradskim 5 osób ozostało rannych a 17 budynkow zostało uszkodzonych - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Andrij Raikowycz.

Alarmy przed atakami rakiet i dronów ogłoszono na całym terytorium Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: archiwalny.mon.gov.pl/ | Mariusz Adamski

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieWojna w Ukrainie
Czytaj także:
"Dzień Dobry TVN"
"Dzień Dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Huczny jubileusz
Polska
Grzegorz Braun
Dzisiaj wniosek o uchylenie immunitetu Brauna. Zapowiedź ministra
Polska
Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Ławrow: oczekujemy dalszych rozmów z Ukrainą, ale też uznania "nowych realiów"
Świat
Kongres USA w Waszyngtonie
Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"
Świat
Prezydent Nawrocki w USA
Nawrocki wylądował w Waszyngtonie. Na lotnisku nie było szefa ambasady
Polska
Sikorski wręczył Rubio prezent
Sikorski w Miami, Nawrocki w Waszyngtonie, Trump "rozczarowany" Putinem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open bez wychodzenia na kort
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "bardzo rozczarowany" Putinem
Świat
imageTitle
Waleczni Polacy nie dali rady. Wicemistrzowie olimpijscy minimalnie lepsi
EUROSPORT
28 min
Antoni Macierewicz
PremieraProceder trwał 15 lat. "To koniec Antoniego Macierewicza"
Czarno na białym
Aleksandra Gajewska
Pytanie o owulację i okres. Gajewska ma przesłanie do Kaczyńskiego
Polska
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
WARSZAWA
imageTitle
Alcaraz czaruje w Nowym Jorku. Jest już w półfinale
Najnowsze
Dr Marcin Romańczyk wykonuje kolonoskopię
Używali AI. Potem ich zdolności pogorszyły się
Marek Nowicki
eurojackpot shutterstock_1603798027
Potężna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Debiut Urbana na trudnym terenie. Kiedy i o której godzinie mecz Holandia - Polska?
EUROSPORT
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
Intensywny deszcz, noc, ulewa, silne opady
Niespokojna noc, są ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Wszystkie ręce na pokład. Lewandowski i Fornal kibicują polskim koszykarzom
EUROSPORT
Metroteka - biblioteka na stacji metra
Jedyna taka biblioteka w Polsce
Piotr Bakalarski
Asteroida
Odkryto ją całkiem niedawno, w środę przeleci blisko nas
METEO
Zbigniew Bogucki
Zdziwienie po zdziwieniu. Szef Kancelarii Prezydenta: nie było ani tradycji, ani zwyczaju
Polska
Karol Nawrocki
"To spacer na linie. Zaczęło się niedobrze"
Polska
WF
MEN reformuje WF. Chce zachęcić uczniów do ruchu
Adrianna Otręba
imageTitle
Arcytrudne zadanie Polek. Kiedy ćwierćfinał z Włochami?
EUROSPORT
Aleksandra Gajewska
Wiceministra: chcemy przeciwdziałać turystyce socjalnej
BIZNES
imageTitle
Kompletu Polaków nie będzie. Kowalski odpadł w kwalifikacjach
EUROSPORT
dym
Duży pożar bazy transportowej. W ogniu opony, paliwo, las
Lublin
Noc, deszcz
Opady pojawią się w nocy, a także w dzień
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica