Rosja atakuje Ukrainę. Polskie samoloty poderwane

"Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie niezbędne procedury" - poinformowało polskie wojsko.

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – dodano.

Choć nie podano bezpośrednio, jakie samoloty zostały poderwane, na grafice ilustrującej komunikat widać dwa myśliwce.

❗️Uwaga, w nocy z 2 na 3 września 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" – podkreślono.

Alarmy w całej Ukrainie

W nocy z wtorku na środę Rosja atakowała między innymi Kijów. Informacje o atakach rosyjskich dronów napłynęły też z wielu innych obwodów Ukrainy. W miejscowości Znamianka, w obwodzie kirowohradskim 5 osób ozostało rannych a 17 budynkow zostało uszkodzonych - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Andrij Raikowycz.

Alarmy przed atakami rakiet i dronów ogłoszono na całym terytorium Ukrainy.

