"Bezprecedensowe" naruszenie polskiej przestrzeni. Najnowszy komunikat wojska

Kluczowe fakty: W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o "wielokrotnym naruszeniu" polskiej przestrzeni powietrznej "przez obiekty typu dron".

Premier Donald Tusk poinformował, że polskie wojsko "użyło uzbrojenia" przeciwko obiektom.

Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów

W nocy z wtorku na środę "Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy". W związku z tym Polska, "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego.

"W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podano.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - wyjaśniono. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" – dodano.

Dowództwo Operacyjne RSZ: nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona

Przed godziną 4 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ wydało komunikat, w którym podało, że "w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron". "Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynnosci służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - wskazano. "Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" - dodano.

O godzinie 5:30 Dowództwo Operacyjne wydało kolejny komunikat. Wskazano, że "w wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". "Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji" - wyjaśniono.

"Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do dalszej działalności" - dodano.

Tusk: wojsko użyło uzbrojenia

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły oraz przekroczyły granicę RP" - napisał na platformie X wiceminister obrony Cezary Tomczyk. "Władze państwa czyli Prezydent RP oraz Premier RP powiadomione. Wszystkie służby w działaniu. Prosimy stosować się do komunikatów Wojska Polskiego oraz Policji" - dodał.

"Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Wiceminister Cezary Tomczyk w kolejnym wpisie zaapelował, aby "przekazywać dalej tylko informacje przekazywane przez wojsko i przez służby państwowe." "Na miejscu działań jest Premier Donald Tusk. Odebraliśmy komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Klisza, który bezpośrednio zajmuje się ochroną polskiej przestrzeni powietrznej" - dodał.

Lotnisko Chopina wydało komunikat

"Z powodu działania służb państwowych i wojska w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przestrzeń powietrzna nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina, została czasowo zamknięta. Lotnisko pozostaje otwarte, ale aktualnie nie odbywają się operacje lotnicze. Wszystkich pasażerów prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów państwowych oraz linii lotniczych" - przekazało Lotnisko Chopina we wpisie na Facebooku.

Wcześniej amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) informowała, że cztery polskie lotniska, Chopina w Warszawie, Rzeszów-Jasionka, Warszawa-Modlin i lotnisko w Lublinie, zostały zamknięte w nocy z wtorku na środę z powodu "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

