Ksiądz krytykuje wirtualne "msze" w internecie. "To trochę jakby ktoś się przespał z czyjąś dziewczyną"

"Wielu księży w dzieciństwie bawiło się w odprawianie mszy świętej".

"Ksiądz z osiedla": "To trochę jakby ktoś się przespał z czyjąś dziewczyną"

W mocnych słowach wirtualne "msze" ocenił ks. Rafał Główczyński, funkcjonujący w mediach społecznościowych jako "Ksiądz z osiedla". Swój sprzeciw wyraził we wpisie na Facebooku, i filmie opublikowanym na YouTube, odnosząc się do wypowiedzi Idy Nowakowskiej z "Pytania na śniadanie", która wyraziła zaniepokojenie internetowymi "mszami".

- Uważam, że to trochę jakby ktoś się przespał z czyjąś dziewczyną i mówił, że to nic takiego, bo ja tylko odgrywałem to, co ty z nią robisz - ocenił ksiądz. - Msza święta jest zbyt święta, żeby robić z niej grę komputerową. Słowa konsekracji są największym darem Boga. Po nich chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Chrystusa - dodał. Wypowiadanie słów konsekracji w grze nazwał "totalnym przegięciem".