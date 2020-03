Biedroń: na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zabrakło Kaczyńskiego, on decyduje o wszystkim

"Na zawał serca dostałem tabletkę na ból głowy"

- Rząd nie przedstawił żadnego projektu ustawy. Poszczególni ministrowie referowali propozycje rządu, co było żenujące. Rozmawialiśmy o wirtualnym bycie. Jeżeli tak wyglądają przygotowania rządu, to nie wróży to dobrze temu projektowi. Były zapowiedzi, które dla mnie są rozczarowujące, bo one być może będą chronić sektor bankowy zamiast chronić ludzi - mówił Robert Biedroń.