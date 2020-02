"To jest największy wstyd". Biedroń kontra Kopcińska

Polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy, do zamrożenia środków unijnych i doprowadzenia do powolnego polexitu - powiedział podczas debaty o praworządności w Polsce europoseł Wiosny Robert Biedroń. - Każdy, kto mówi o polexicie, chce wyłącznie awantury - odpowiedziała eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Joanna Kopcińska.

We wtorek wieczorem odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata na tamt praworządności w Polsce. Wniosek o dodanie debaty do obrad złożyła frakcja Odnowić Europę, uzasadniając to przyjęciem w naszym kraju tak zwanej ustawy represyjnej wobec sędziów.

Biedroń: polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy

Głos w czasie debaty zabrał eurodeputowany Wiosny i frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów Robert Biedroń. - Od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro na skinienie (Jarosława) Kaczyńskiego niszczy polski system prawny. Idzie niestety na całkowite starcie z instytucjami europejskimi i własnymi obywatelami - powiedział.

- Polski rząd jest gotowy doprowadzić do kolejnej katastrofy, do zamrożenia środków unijnych i doprowadzenia do powolnego polexitu. Oczywiście w jednym celu: obrony swoich interesów partyjnych. I to jest realne zagrożenie, za które zapłacić mogą niestety zwykli obywatele - dodał.

Jego zdaniem, "na szczęście w Polsce nadal nie ma znaku równości między Polakami a partią rządzącą". - Dziś Polska to ludzie, którzy bronią demokracji i chcą żyć w praworządnym kraju, a przez szalony amok PiS-u niestety nie mogą - powiedział.

- Dlatego dzisiaj debatując o rządach prawa musimy pamiętać o zwykłych ludziach, że przez nieudolność i szaleństwo rządów PiS-u oni mogą zapłacić największą cenę - zamrożenia środków i powolnego polexitu. My, strona demokratyczna, musimy bronić Polaków przed waszym szaleństwem - mówił, kierując słowa do deputowanych PiS.

"Każdy, kto mówi o polexicie, chce wyłącznie awantury"

Robertowi Biedroniowi odpowiedziała eurodeputowana frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Joanna Kopcińska (PiS). - Każdy, kto mówi o polexicie chce wyłącznie awantury. Jestem eurodeputowaną wybraną z Polski. Jestem Polką dumną ze swojego kraju, z narodu z przepiękną historią i przepięknymi ludźmi. Nie straszmy ludzi polexitem, jest on tak samo możliwy jak wyjście Niemiec czy Francji z Unii Europejskiej - oceniła.

- Też jestem dumny z Polski. Z kraju, który miał drugą najstarszą konstytucję na świecie. Z kraju, który obalał komunizm. Ale wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj gorzej niż zrobili to komuniści. I to jest największy wstyd III Rzeczpospolitej - skomentował Biedroń.

ft/kg

Źródło: tvn24.pl