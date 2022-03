Zaśpiewają dla Ukrainy. "Wzruszeń podczas tego koncertu będzie bardzo dużo"

W "Faktach po Faktach" w TVN24 o koncercie charytatywnym "Razem z Ukrainą" mówili mający na nim wystąpić artyści: Natalia Kukulska i Stanisław Sojka. - Gdy widzimy, jak wyłania się z tej tragicznej sytuacji niezwykła solidarność, to chce się pomagać - zauważył Sojka. - Muzyka, przez język emocji, potrafi i łagodzić i wzruszać. Myślę, że tych wzruszeń podczas tego koncertu będzie bardzo dużo - przyznała Kukulska.

Sojka przyznał, że jest zaszczycony tym, że może wystąpić na koncercie. - Gdy widzimy, jak wyłania się z tej tragicznej sytuacji niezwykła solidarność, to chce się pomagać - przyznał. - Bez oglądania się na nikogo Polacy dają tego dowody - podkreślił.

Kukulska zauważyła, że słowo śpiewane i muzyka są jednym ze sposobów do niesienia pomocy i nadziei. - Wydaje mi się, że zryw i połączenie się każdej branży, czy to będą piekarze, bibliotekarze, wszystkie zrywy ludzi każdego fachu, są piękne, dają poczucie wspólnoty i pomagają coś więcej zdziałać - powiedziała.

- Sztuka zawsze jest tym, co powodowało w nas jakąś możliwość ucieczki w inną rzeczywistość, poszukania nadziei. Przecież nawet w czasie pandemii muzyka była naszym oknem na świat - wspomniała. - W tym momencie muzyka, przez język emocji, potrafi i łagodzić i wzruszać. Myślę, że tych wzruszeń podczas tego koncertu będzie bardzo dużo - przyznała. - To nie tylko koncert, to wydarzenia charytatywne, które służy temu, żeby oprócz emocji, które się przy muzyce pojawią, była konkretna pomoc i konkretne pieniądze - dodała.