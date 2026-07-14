Polska Codzienność budujemy razem. Startuje ogólnopolska kampania społeczna "Razem lepiej"

Startuje ogólnopolska kampania społeczna "Razem lepiej"

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Tak właśnie nazwano ogólnopolską kampanię społeczną, która startuje 14 lipca. Jej celem jest zmiana postrzegania osób cudzoziemskich mieszkających w Polsce oraz przeciwdziałanie ksenofobii, uprzedzeniom i narastającej polaryzacji społecznej. Z tego powodu kampania świadomie nie korzysta z języka lęku, uprzedzeń i podziału na "nas" i "nich". Zamiast tego pokazuje relacje, które już istnieją: między sąsiadami, współpracownikami, nauczycielami i uczniami, przyjaciółmi, rodzinami. Kampania podkreśla, że to, jak będą wyglądały nasze relacje, zależy od nas: od naszych decyzji, rozmów, relacji w pracy, wsparcia i tego, czy znajdujemy dla siebie zrozumienie i otwartość.

Spot kampanii "Razem lepiej"

Osią kampanii jest spot, który udowadnia, że więzi międzyludzkie powstają niezależnie od kraju pochodzenia. O swojej relacji opowiadają: Kasia i Jose z Boliwii - przyjaciele pracujący razem w Centrum Wielokulturowym w Warszawie, Sara i jej mąż Maycon, Brazylijczyk, który mieszka w Polsce od 20 lat, 11-letni Ignacy i jego nauczyciel angielskiego Moyo z Zimbabwe, a także aktywistki i społeczniczki Dorota i jej bliska przyjaciółka Marina, urodzona w Ukrainie.

Wszystkie osoby występujące w kampanii pokazują, że codzienność tworzą relacje i ludzie: tacy, którzy są tu od urodzenia, i ci, którzy tu przyjechali. Każdego dnia decydujemy, co chcemy wnieść do wspólnego życia: życzliwość czy niechęć, rozmowę czy dystans, ciekawość czy wykluczenie. Naszą codzienność budują proste gesty: "dzień dobry" na klatce schodowej, pomoc w zrozumieniu oficjalnego pisma ze szkoły, wspólna kawa, dobra współpraca albo zauważenie, że ktoś z innym akcentem może być po prostu naszym sąsiadem, znajomą, przyjacielem, częścią naszego "my".

Organizacje, które przygotowały kampanię

Kampanię przygotowała grupa 13 organizacji społecznych działających na rzecz praw człowieka, integracji oraz wsparcia osób migranckich: Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Klub Inteligencji Katolickiej, Konsorcjum Migracyjne, Kuchnia Konfliktu, Nomada, Fundacja Ocalenie, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, Fundacja Polistratos, Polskie Forum Migracyjne, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Widzialne, Grupa Granica.

Spot przygotowany przez dom produkcyjny Prodigious można obejrzeć na kanale Amnesty International na YouTube. Druga odsłona kampanii zaplanowana jest na październik 2026 roku.