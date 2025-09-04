"Raport" Sikorskiego z Kapitolu. Z Amerykanami rozmawia o trzech kwestiach

Wroński: liczymy, że notatka wpłynie jak najszybciej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Równolegle w USA wizytę składali prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski, który wciąż przebywa w Waszyngtonie.

Minister podsumował w czwartek swoją dotychczasową aktywność.

Sikorski ma zaplanowaną jeszcze wizytę z wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa ds. Ukrainy generałem Keithem Kelloggiem.

Szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski opublikował w czwartek wpis w mediach społecznościowych, w którym zdał "raport z centrum Waszyngtonu". - O rozmieszczeniu wojsk amerykańskich decyduje nie tylko władza wykonawcza, ale także Kongres, bo on za to płaci. Dlatego przed chwilą spotkałem się z szefem komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów (Brianem Mastem), z szefem komisji wywiadu (Rickiem Crawfordem) - przekazał Sikorski.

Poinformował też, że w Departamencie Stanu spotka się ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Ukrainy gen. Keithem Kelloggiem. - Zabiegamy o obecność amerykańską w Polsce, o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy i o członkostwo Polski w grupie G20 - podsumował szef dyplomacji.

Poranny raport z centrum Waszyngtonu. Będę Państwa informował o przebiegu kolejnych spotkań. pic.twitter.com/e0Cpmh88Yn — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 4, 2025 Rozwiń

Sikorski i Nawrocki w USA. "Powinno nam zależeć na współpracy"

Na wcześniejszym briefingu prasowym w Warszawie rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że podczas wizyty w USA szef MSZ złoży również kwiaty na grobie Jana Karskiego, bohatera II wojny światowej.

Wroński przekazał, że szef polskiej dyplomacji będzie rozmawiał na temat relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi, "szczególnie w świetle wizyty prezydenta Karola Nawrockiego i rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem". Ponadto - jak wskazał rzecznik MSZ - podniesiona zostanie kwestia wojny w Ukrainie i wsparcia dla Kijowa.

Wroński dodał, że notatka z wtorkowego spotkania Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio została przesłana do kancelarii prezydenta "tego samego dnia, a prezydentowi została dostarczona przed rozmowami z prezydentem Donaldem Trumpem, tak żeby on był o rezultatach tych rozmów poinformowany". Natomiast - jak zaznaczył Wroński - MSZ nie otrzymało jeszcze notatki po spotkaniu prezydentów Nawrockiego i Trumpa. - Liczymy, że ta notatka pojawi się jak najszybciej - powiedział.

Rzecznik MSZ podkreślił, że "te równoległe spotkania" w USA Sikorskiego i Rubio oraz Nawrockiego i Trumpa "pokazują jaki jest potencjał i ile można byłoby osiągnąć, ile można osiągnąć synergią tych działań". - Wszystkim nam powinno zależeć na jak najlepszej współpracy, na tym, żeby zyskiwała na tym Polska. Pomijając wszelkie złośliwości, deklaracja chęci współpracy, chęci wzajemnego informowania się stwarza dobre pole do współpracy między rządem a prezydentem - powiedział Wroński.

Polskie władze w USA

Sikorski przebywa z wizytą w USA od wtorku, kiedy spotkał się z sekretarzem stanu Markiem Rubio przy okazji wręczenia Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy kubańskiej opozycjonistce Bercie Soler Fernandez. Po uroczystości szef MSZ przekazał, że w "związku z tym, że Polska weszła do klubu gospodarek bilionowych", zabiegał o to, aby Stany Zjednoczone zaprosiły nasz kraj do grupy G20.

Wizytę w USA złożył też prezydent Nawrocki, który spotkał się w środę z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent USA zadeklarował, że nie rozważa wycofania żadnych amerykańskich sił z Polski, a Nawrocki po rozmowach delegacji poinformował, że podjęto nawet temat "rozszerzenia komponentu żołnierzy".

OGLĄDAJ: TVN24 HD