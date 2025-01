"Pierwszy krok, aby rozliczyć prokuratorów, którzy dopuszczali się łamania prawa"

O tym, co wynika z ustaleń zespołu badającego nieprawidłowości w prokuratorskich śledztwach z czasów rządów PiS, mówił w "Faktach po Faktach" jeden z audytorów, prokurator Jarosław Onyszczuk. Wspominając na przykład sprawę "dwóch wież" podkreślił, że "nikt nigdy nie dokonał pełnej oceny tego, co było przedmiotem zawiadomienia". Onyszczuk poinformował też, że "są rekomendacje dotyczące odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w 35 sprawach".

We wtorek w Prokuraturze Krajowej przedstawiony został częściowy raport z audytu postępowań prokuratorskich z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023 . Liczący on ponad 300 stron i opisuje 200 z 600 spraw. Zastrzeżenia dotyczą między innymi spraw "dwóch wież", wypadku Beaty Szydło, willi Kwaśniewskich czy grupy Lotos.

W kwestii śledztwa dotyczącego "dwóch wież" - mówił - "już są podnoszone pewne głosy, że sprawa została umorzona, a sąd utrzymał w mocy decyzję prokuratora". - To oczywiście prawda i jest to w naszym raporcie. Natomiast trzeba pamiętać, że sprawa stanowi pewną całość i przed wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia (postępowania - red.) zostały wyłączone pewne materiały - zauważył.

Przekazał, że chodziło o to, "aby na przykład kwestie związane z czynem korupcyjnym, czy z innymi działaniami, prowadzić w ramach odrębnego postępowania, co powoduje takie sztuczne dzielenie postępowania, tylko po to, żeby zająć się jednym wątkiem i właśnie umożliwić jego szybkie skończenie".

Dopytywany, czy na tym polega upolitycznienie tej sprawy lub działanie polityczne prokuratorów, odparł, że tak. - Bo nikt nigdy nie dokonał pełnej oceny tego, co było przedmiotem zawiadomienia w tej sprawie - objaśniał. - Tylko doszło do takiego rozdzielenia pewnych wątków w sprawie, które zostały zresztą oddzielnie zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, gdzie ich nie można było na przykład zażalić - dodał.

"Dwie wieże". "Należy tę sprawę przeprowadzić w całości"

"To pierwszy krok"

- Są rekomendacje dotyczące odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej w 35 sprawach. To są bardzo różne kwestie i one będą wymagały oceny w ramach prowadzonych postępowań - przekazał. - Myślę, że jest to taki pierwszy krok do tego, aby rzeczywiście rozliczyć tych prokuratorów, którzy dopuszczali się łamania prawa - ocenił.