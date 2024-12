"Kibol, naziol, bandyta", "posłuszeństwo wymusza maczetą". Kim jest Olgierd L. z "raportu" o Nawrockim

Jak to możliwe, że Beata Szydło spotkała się z ludźmi Olgierda L.? Brutalny, bezwzględny i zuchwały. Olgierd L. to lider trójmiejskich gangsterów. Jest znany z neofaszystowskich poglądów. I on, i jego ludzie, jak pokazał "Superwizjer" TVN, przenikają też do świata polityki. Bywają w budynku Sejmu, fotografują się z VIP-ami. Na oczach funkcjonariuszy BOR w 2017 roku premier Beata Szydło spotkała się z ludźmi Olgierda L. w Rytlu, po tym, jak wichura zniszczyła tę miejscowość na Pomorzu. Ona i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz robili sobie z nimi zdjęcia. Fakty TVN