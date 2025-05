Trzaskowski mówi, o czym rozmawiał z Mentzenem przy piwie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: W poniedziałek rozpoczął się ostatni tydzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich, które odbędą się w niedzielę 1 czerwca.

Po zakończeniu sobotniej rozmowy Trzaskowskiego z Mentzenem szef MSZ Radosław Sikorski opublikował nagranie, na którym widać trzech polityków w lokalu gastronomicznym należącym do polityka Konfederacji.

W poniedziałek Trzaskowski zdradził, o czym rozmawiali przy piwie.

W sobotę Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen po rozmowie na kanale polityka Konfederacji, spotkali się w szerszym gronie w lokalu Mentzena w Toruniu. W poniedziałek dziennikarka TVN24 pytała Trzaskowskiego, czego dotyczyły rozmowy przy piwie.

- Rozmawialiśmy o tym, że da się rozmawiać. Przede wszystkim podsumowaliśmy to, że mimo tego, że różnimy się w bardzo wielu kwestiach, jest możliwa spokojna, normalna rozmowa. No i że w kilku z tych dziedzin jednak się zgadzamy - powiedział.

Dopytywany, czy w związku z tym, nie obawia się "odpływu lewicowego elektoratu", stwierdził: - Dlaczego miałoby to spowodować jakikolwiek odpływ kogokolwiek? Przecież chyba wszyscy w Polsce chcemy, żeby ze sobą rozmawiać. I ja twardo stałem przy swoich poglądach. Tych, które dla mnie są istotne.

"To Nawrocki ma problem ewidentnie"

Trzaskowski był pytany także o badania na obecność substancji niedozwolonych, które zaproponował mu kandydat PiS Karol Nawrocki. Propozycja padła po debacie prezydenckiej, w trakcie której uwagę widzów zwrócił gest Nawrockiego. Kandydat PiS i jego sztab przekonywali później, że zażywał on woreczek z nikotyną.

- To Karol Nawrocki ma problem ewidentnie. To jest tak, że jeżeli ktoś ma wypadek drogowy, to sam się powinien przebadać, a nie prosić innych, żeby się badali. Wszyscy ewidentnie widzimy, że Karol Nawrocki ma problem - odpowiedział kandydat KO. Dodał: - Nie wiem, z czym on ma problem, bo to on powinien wyjaśnić i tyle.

Czy będzie kolejna debata?

Trzaskowski pytany, czy będzie jeszcze jakaś debata przed wyborami, odparł, że debat było "naprawdę dużo", a on odpowiedział na wszystkie pytania.

- Ja jestem prezydentem Warszawy, uczestniczyłem w pięciu wyborach. Wszyscy mnie znacie, znacie moje poglądy. Byłem prześwietlany przez wszystkie PiS-owskie służby. Każdy fakt z mojego życia jest znany. To Karol Nawrocki jest osobą, o której cały czas dowiadujemy się czegoś nowego - mówił Trzaskowski.

- Ostatni tydzień jest po to, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby przekonywać wyborców - podkreślił. - Jedziemy na Śląsk. Od jutra będziemy prowadzili bardzo intensywną kampanię w terenie do ostatniej godziny - zapowiedział Trzaskowski.