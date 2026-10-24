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Radosław Sikorski: w przyszłym roku zasoby Rosji zaczną się wyczerpywać

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Radosław Sikorski w Wejherowie
Radosław Sikorski o cyberbezpieczeństwie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
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Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wskazał, że front w Ukrainie jest statyczny, ale w przyszłym roku zasoby Rosji zaczną się wyczerpywać. Mówił, że Władimir Putin liczy na to, że najbliższa zima przechyli szalę na jego korzyść.

W sobotę w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie (województwo pomorskie) odbyło się spotkanie z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Sikorski powiedział, że sytuację na froncie w Ukrainie należy obecnie ocenić jako remis, jednak w przyszłym roku zasoby Rosji zaczną się wyczerpywać, jeśli Ukraina przetrwa nadchodzącą zimę.

Wicepremier wskazał, że linia frontu o długości 1200 km pozostaje statyczna, a rosyjska ofensywa ugrzęzła przy rosnących stratach własnych. Jego zdaniem na morzu brak floty nie przeszkodził Ukrainie w sparaliżowaniu rosyjskiego eksportu zbóż, natomiast w powietrzu Ukraina skutecznie atakuje rosyjskie rafinerie, porty oraz zakłady zbrojeniowe, odpierając atak na własne miasta.

Sikorski: Putin liczy na generała zimę

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, prezydent Rosji Władimir Putin opiera swoje dalsze kalkulacje na dwóch głównych czynnikach.

- On moim zdaniem liczy na dwa atuty. Przeprowadza w tej chwili taką częściowo ukrytą mobilizację, licząc, że jak rzuci jeszcze 200 tysięcy mięsa armatniego, to może ten front przełamie. No i liczy tradycyjnie u Rosjan na "generała zimę" i dlatego niszczy elektrociepłownie - powiedział.

Minister zaapelował do polskiego społeczeństwa i krajów europejskich o zdwojenie wysiłków w dostarczaniu pomocy humanitarnej oraz sprzętu energetycznego, w tym agregatów prądotwórczych, które pozwolą Ukraińcom przetrwać zimowe miesiące.

- Jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, ja jestem dobrej myśli, w przyszłym roku zasoby rosyjskie zaczną się wyczerpywać – ocenił szef MSZ.

Sikorski podkreślił również, że państwa Zachodu, w tym kraje Unii Europejskiej, dysponują kluczowymi atutami finansowymi, w tym zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Przypomniał, że same szkody wyrządzone przez Rosję w Ukrainie przekraczają 700 mld euro, podczas gdy w samej Belgii zamrożonych pozostaje około 240 mld euro rosyjskich funduszy.

Bezpieczeństwo w sieci

W kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego szef MSZ poinformował o przeprowadzanych w swoim resorcie ćwiczeniach z zakresu ochrony przed atakami hakerskimi oraz pracy z zapasowych stanowisk dowodzenia.

- Wczoraj i dzisiaj ćwiczymy w MSZ scenariusz, to znaczy atak cybernetyczny na centralę i pracę z zapasowego stanowiska dowodzenia. Mamy już procedury, mamy sprzęt. (...) Mamy systemy podtrzymania pracy, więc na przykład, gdyby zniszczono nasze zasoby w kraju, to mamy wszystko w kopiach na serwerach, w naszych placówkach za granicą - tłumaczył.

Sikorski opowiedział się za ścisłym regulowaniem koncernów technologicznych (Big Tech) według zasady, że działania nielegalne w świecie analogowym muszą być nielegalne również w sieci.

Szef MSZ ocenił, że systemy sądownicze w państwach demokratycznych przeoczyły moment, w którym cyfrowi giganci zaczęli traktować publikację informacji w sieci jako pretekst do omijania lokalnych przepisów. Podkreślił, że techniczny sposób dostarczania treści ma charakter drugorzędny w stosunku do przestrzegania prawa.

Sikorski odniósł się bezpośrednio do działań Elona Muska, określając jego politykę biznesową i polityczną jako kontrproduktywną. Wskazał na przykłady arbitralnego wyłączania łączności satelitarnej Starlink dla wojsk ukraińskich, za którą płacą państwa wspierające Ukrainę, w tym Polska.

Zdaniem szefa dyplomacji takie decyzje zmuszają kolejne państwa - czego przykładem są Indie - do budowy własnych, autonomicznych systemów w celu uniezależnienia się od prywatnych monopoli technologicznych.

Źródło: PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiRosjaUkrainaWojna w UkrainieWładimir PutinCyberbezpieczeństwoMinisterstwo Spraw ZagranicznychBig techElon Muskstarlink
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