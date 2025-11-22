Logo strona główna
Polska

Sikorski: Rosja już tu jest

Radosław Sikorski podczas debaty na Uniwersytecie Szczecińskim
Sikorski uczcił śmierć 7-letniej Amelki w Tarnopolu minutą ciszy
Źródło: TVN24
Podczas debaty na Uniwersytecie Szczecińskim wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ostrzegł, że "wojna hybrydowa jest, Rosja już tu jest, działa perfidnie i nie dajmy się na to nabrać". Zaapelował, by nie poddawać się między innymi rosyjskiej dezinformacji i propagandzie.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski wziął w piątek wieczorem udział debacie zorganizowanej w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W swoim wystąpieniu odniósł się między innymi do kwestii suwerenności.

Wskazywał, że "to nie Unia Europejska jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności". - Dzięki temu, że odzyskaliśmy suwerenność, bo odrzuciliśmy komunę, mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej – mówił minister.

Radosław Sikorski podczas debaty na Uniwersytecie Szczecińskim
Radosław Sikorski podczas debaty na Uniwersytecie Szczecińskim
Źródło: Marcin Bielecki/PAP/EPA

Sikorski: nie dajmy się nabrać

Sikorski przekonywał, że "czasy są burzliwe" i powinniśmy stawić czoła "tym siłom, które próbują nas skonfundować". Nawiązał do aktów dywersji na polskiej kolei, do których doszło w ubiegłym tygodniu.

- Wtedy, gdy wynajęci przez Rosję sabotażyści wysadzają w powietrze ładunek wybuchowy i uszkadzają kawał szyny po to, by wykoleić polski pociąg, to już nikt nie może mieć wątpliwości, że to ci zleceniodawcy są naszym wrogiem. Nie ci sojusznicy, którzy przysłali nam dodatkowe baterie Patriot, dodatkowe samoloty czy dodatkowe środki antydronowe – mówił szef MSZ.

Akty dywersji w Polsce. Reakcje światowych mediów

Akty dywersji w Polsce. Reakcje światowych mediów

"Incydent bardzo poważny, może wskazywać na nową formę wojny hybrydowej"

"Incydent bardzo poważny, może wskazywać na nową formę wojny hybrydowej"

Zaapelował do zebranych, by nie dawali się nabrać na rosyjską dezinformację, propagandę, przebiegłość i dwulicowość. - To nie jest tak, jak za czasów Związku Radzieckiego, że chciał, abyśmy go kochali, żebyśmy byli proradzieccy. Dzisiaj Rosja tego nie wymaga, jest bardziej perfidna. Im wystarczy, że jesteśmy antyzachodni, że rozwalamy sojusz, że rozwalamy Unię od wewnątrz, że powodujemy podziały w naszym własnym kraju. Dla nich ktoś, kto nawet mówi antyrosyjsko, ale w rzeczywistości rozwala jedność zachodu, jest pożytecznym idiotą - mówił Sikorski.

- Nie dajmy się na to nabierać, bo (…) wojna hybrydowa jest, Rosja już tu jest, działa perfidnie. Nie dajmy się na to nabrać – zaapelował szef MSZ.

W ataku na Tarnopol zginęła 7-letnia Polka

Szef MSZ przekazał, że dotarła do niego informacja, że "w okrutnym zmasowanym ataku na Tarnopol, dwie noce temu, zginęła polska dziewczynka". - Amelia, 7 lat, razem z jej mamą. Proszę się zastanowić, czy to nie nasza wojna - powiedział minister. - To jest prawdziwa śmierć małego dziecka, zabitego przez Rosjan - zaznaczył i poprosił o minutę ciszy.

O tym, że w ataku Rosji na cywilów w Tarnopolu zginęła 7-letnia obywatelka Polski, informował wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Prezydent, premier i szef MSZ o siedmiolatce zabitej przez Rosjan
Prezydent, premier i szef MSZ o siedmiolatce zabitej przez Rosjan

Do ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy doszło w środę rano. W tym dniu wojska rosyjskie uderzyły w Ukrainę z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet. Trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary.

W piątek liczba zabitych w ataku na Tarnopol wzrosła do 31 – ratownicy wydobyli tego dnia z gruzów ciała trzech osób, w tym dwojga dzieci. Ranne zostały 94 osoby. Za zaginione uznano 13 osób. Ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski.

Sikorski: Polska będzie największym beneficjentem odbudowy Ukrainy

Sikorski pytany był w piątek m.in. o opublikowany przez portal Axios 28-punktowy amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Zgodnie z nim Kijów miałby zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk oraz oddania Rosji części terytorium.

Sikorski powiedział, "nie chce go komentować, bo jest to rzecz bardzo świeża i nie ma pewności co do jego statusu". Podkreślił jednocześnie, że "jeśli miałyby być tam jakieś ograniczenia, to nie na ofiarę i jej zdolność do opierania się agresji, tylko na agresora i jego zdolność do eskalowania agresji".

Padło również pytanie m.in. o przyszłość relacji polsko-ukraińskich. Sikorski wskazał, że będą one zależały od wielu czynników, m.in. na tego, na jakich warunkach skończy się wojna, czy wytrwamy w solidarności z Ukrainą oraz, czy Ukraina będzie mogła wejść do UE.

- Jeśli tam będą takie same prawa i procedury, jak w Polsce i Unii, to będzie łatwiej tam inwestować, łatwiej będzie skorzystać na tym, że Polska będzie tą bezpieczną platformą, z której firmy będą mogły odbudowywać Ukrainę. Ja uważam, że jeśli wojna się skończy na w miarę sprawiedliwych dla Ukrainy warunkach, to Polska będzie największym beneficjentem odbudowy Ukrainy z oczywistych względów – powiedział Sikorski.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP/EPA

Radosław SikorskiWojna w UkrainieRosja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica