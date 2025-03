Sikorski potwierdza doniesienia o Amerykanach w Jasionce

Sikorski: dostawy uzbrojenia na Ukrainę przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów Źródło: TVN24

Potwierdzam, że dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżuddy.

Andrij Sybiha wraz z szefem gabinetu prezydenta Andrijem Jermakiem i ministrem obrony Rustemem Umierowem byli w ukraińskiej reprezentacji podczas rozmów z delegacją USA w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej we wtorek. Strony amerykańska i ukraińska wydały po nim wspólne oświadczenie. Mowa jest w nim między innymi o tym, że Ukraina wyraziła gotowość do wdrożenia propozycji natychmiastowego 30-dniowego rozejmu, a Stany Zjednoczone natychmiast wznowią wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski na konferencji prasowej w środę zaznaczył, że z Sybihą konsultowali się wcześniej - przed spotkaniem w Arabii Saudyjskiej. Przypomniał, że konsultacje te poprzedziła jego rozmowa telefoniczna ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji generałem Keithem Kelloggiem.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani tymi nowymi propozycjami i nowymi pomysłami zażegnania agresji rosyjskiej na Ukrainę - podkreślił.

Sikorski o amerykańskim wojsku w Jasionce

Odniósł się do kwestii wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy. - Potwierdzam, że dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów - powiedział szef polskiego MSZ.

Andrii Sybiha i Radosław Sikorski Źródło: TVN24

Sybiha: Ukraina chce zakończenia wojny i sprawiedliwego pokoju

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha zaznaczył, że Sikorski jest pierwszym ministrem z krajów UE, którego osobiście poinformował o rezultatach wtorkowych rozmów z delegacją USA w Dżuddzie. Zaznaczył, że rezultaty te "są bardzo ważne, prawie historyczne".

Powiedział, że jest wdzięczny Sikorskiemu za stały kontakt, za wymianę zdań. - Zawsze jest to ważne, w szczególności przed i po takich spotkaniach, bardzo to doceniam. Poinformowałem pana ministra o rezultatach, a są one bardzo ważne - Ukraina poparła i przyjęła propozycję strony amerykańskiej o zawarciu czasowego rozejmu na 30 dni - powiedział Sybiha.

Dodał, że teraz strona amerykańska zwróci się do strony rosyjskiej w tej sprawie. - Ukraina jest tym państwem, które najbardziej chce skończenia tej wojny i zawarcia sprawiedliwego, stałego pokoju. Jest to bardzo ważne, chcę jeszcze raz podziękować stronie polskiej, narodowi polskiemu za poparcie, które otrzymaliśmy i otrzymujemy - dodał szef MSZ Ukrainy.

- Bardzo ważnym rezultatem wczorajszych obrad jest wznowienie dostarczania broni z Rzeszowa, bo właśnie Rzeszów jest największym centrum logistycznym, skąd otrzymujemy broń. Także jest to decyzja bardzo ważna, w szczególności teraz, dla naszej obrony - powiedział Sybiha.