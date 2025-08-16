"Informujemy się o ważnych dla Polski spotkaniach". Sikorski o współpracy z Nawrockim

Radosław Sikorski o współpracy z Karolem Nawrockim. "Informujemy się o ważnych dla Polski spotkaniach" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MSZ Radosław Sikorski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, jak układa się współpraca rządu z kancelarią nowego prezydenta i samym Karolem Nawrockim.

- Z nowym prezydentem już są ustanowione, z jego współpracownikami, kanały łączności. Muszę powiedzieć, że tutaj to zaczyna grać rutynowo. To znaczy, że się po prostu nawzajem informujemy o ważnych dla Polski spotkaniach - oznajmił szef polskiej dyplomacji i wicepremier.

Na pytanie, czy czuje się w pełni poinformowany przez Pałac Prezydencki w stopniu odpowiednim do powagi sytuacji, odparł: - Poinformowany tak. Choć oczywiście trzymam kciuki, aby nowy prezydent, jako sojusznik ruchu MAGA w Waszyngtonie, miał wpływ na opinię czy decyzję Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy.

- Mam nadzieję, że obóz dzisiejszej opozycji pokaże nam nie tylko fotografię, ale też wpływ na decyzje amerykańskie - dodał.

OGLĄDAJ: Radosław Sikorski, Andrij Sadowy