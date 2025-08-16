Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Polska

"Informujemy się o ważnych dla Polski spotkaniach". Sikorski o współpracy z Nawrockim

Karol Nawrocki
Radosław Sikorski o współpracy z Karolem Nawrockim. "Informujemy się o ważnych dla Polski spotkaniach"
Źródło: TVN24
Z nowym prezydentem już są ustanowione kanały łączności. Muszę powiedzieć, że to zaczyna grać rutynowo - przekazał w "Faktach po Faktach" szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski. Przyznał, że czuje się w odpowiedni sposób poinformowany przez otoczenie Karola Nawrockiego.

Szef MSZ Radosław Sikorski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o tym, jak układa się współpraca rządu z kancelarią nowego prezydenta i samym Karolem Nawrockim.

- Z nowym prezydentem już są ustanowione, z jego współpracownikami, kanały łączności. Muszę powiedzieć, że tutaj to zaczyna grać rutynowo. To znaczy, że się po prostu nawzajem informujemy o ważnych dla Polski spotkaniach - oznajmił szef polskiej dyplomacji i wicepremier.

Na pytanie, czy czuje się w pełni poinformowany przez Pałac Prezydencki w stopniu odpowiednim do powagi sytuacji, odparł: - Poinformowany tak. Choć oczywiście trzymam kciuki, aby nowy prezydent, jako sojusznik ruchu MAGA w Waszyngtonie, miał wpływ na opinię czy decyzję Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy.

- Mam nadzieję, że obóz dzisiejszej opozycji pokaże nam nie tylko fotografię, ale też wpływ na decyzje amerykańskie - dodał.

Autorka/Autor: akr/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Gadomski

Radosław SikorskiKarol NawrockiDyplomacja
