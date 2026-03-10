Sikorski: Nawrocki ma do wyboru SAFE albo hańbę Źródło: TVN24

Czemu nie sam Karol Nawrocki, tylko szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki i doradca prezydenta Leszek Skiba prezentowali założenia "polskiego SAFE zero procent"? - zaczął prowadzący rozmowę w TVN24 Grzegorz Kajdanowicz.

- Wydaje mi się, że [prezydent - red.] czuje powagę chwili, bo wie, że wojsko, policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa chcą tego programu - odparł wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- Wie, że czeka na niego wiele miejscowości, gdzie odtworzy się, odrodzi się przemysł i wie, że on jest po prostu dobry dla bezpieczeństwa Polski, a jednocześnie ma szantaż ze strony Nowogrodzkiej - mówił w "Faktach po Faktach".

Sikorski: Nawrocki musi dokonać wyboru

Zdaniem Sikorskiego Nawrocki "musi dokonać wyboru, czy zrobi coś, co jest zgodne z jego misją zwierzchnika sił zbrojnych, czy posłucha się Kaczyńskiego". - To powinien być łatwy wybór, ale widocznie nie jest - opisał.

Fakty po Faktach - Radosław Sikorski Źródło: TVN24

Zdaniem wicepremiera pomysł "generowania pieniędzy wirtualnych na rezerwach złota to jest (...) szarlataneria". - Świat, w którym można wygenerować pieniądze z niczego, bez żadnych kosztów i bez żadnych ryzyk, nie istnieje - mówił.

- Prezydent Nawrocki ma dziś do wyboru SAFE na rzecz wojska i obronności albo hańbę - ocenił Sikorski. - Jeżeli wybierze hańbę, to my SAFE i tak zrobimy, bo mamy plan B - zapowiedział.

Jak wyjaśnił, plan B zakłada, że SAFE będzie "o 10 procent mniejszy". - Policjanci na przykład (…) nie dostaną kamizelek kuloodpornych po to, żeby stawić czoła zorganizowanej przestępczości. Czy pan prezydent naprawdę chce, żeby policja nie miała kamizelek kuloodpornych? Czy naprawdę chce, żeby Straż Graniczna nie mogła się wzmocnić? - pytał retorycznie szef MSZ. Zaznaczył, że prezydent "musi dokonać wyboru, a Polacy ocenią".

USA przeciwko SAFE? Sikorski: jest dokładnie odwrotnie

Komentując postawę PiS w sprawie SAFE, Sikorski ocenił, że "Kaczyński ma w nosie bezpieczeństwo Polski, ma w nosie Wojsko Polskie". - Zależy mu na tym, żeby, jak to ujął pan minister Suski, junta Tuska nie zdobyła paru punktów procentowych - dodał.

Grzegorz Kajdanowicz zwrócił uwagę, że PiS podnosi argument, iż z pieniędzy z SAFE nie będzie można kupować broni amerykańskiej. Czy zdaniem Sikorskiego USA są przeciwko temu programowi? - Jest dokładnie odwrotnie i to nie jest moja opinia, tylko moja wiedza - odparł.

- Wysoki rangą przedstawiciel ambasady Stanów Zjednoczonych odwiedził kilka ministerstw po to, żeby powiedzieć: Stany Zjednoczone nie są przeciwko SAFE - zdradził. - Nawet nie mogłyby być przeciwko SAFE, bo byłoby to nielogiczne - dodał.

- To Stany Zjednoczone nas namawiają, żebyśmy wzmocnili europejską obronność - przypomniał.

Sikorski o wizytach przedstawiciela ambasady USA w sprawie SAFE Źródło: TVN24

Spotkanie Tuska i Nawrockiego w sprawie SAFE

We wtorek po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim oraz prezesem NBP Adamem Glapińskim w sprawie propozycji "polskiego SAFE zero procent". Propozycja ta - według prezydenta i szefa NBP - ma być alternatywą dla unijnego programu SAFE.

We wtorek wieczorem na stronie Sejmu ukazał się prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, dotyczący "SAFE zero procent". Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekonywał z kolei, że projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych ma pozwolić na wygenerowanie około 200 mld zł na armię w ciągu 4-5 lat bez uszczuplania rezerw Narodowego Banku Polskiego.

Donald Tusk ocenił po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, że propozycja prezesa NBP Adama Glapińskiego to w największym skrócie "SAFE zero złotych". Stwierdził, że w prezydenckim projekcie ustawy nie ma pieniędzy, jest nowe ciało, rada, biurokracja i dziesiątki niepotrzebnych przepisów.

Sikorski o sytuacji Polaków na Bliskim Wschodzie. "Ludzie lecą na wakacje"

We wtorek Radosław Sikorski poprosił o poparcie dla zmiany ustawowej, która pozwoliłaby na pobieranie opłat za powrót do kraju rządowymi lub wojskowymi samolotami z miejsc objętych wcześniej ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie. Sytuację Polaków na Bliskim Wchodzie komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- Z Bliskiego Wschodu wyleciało około 10 tysięcy naszych obywateli - mówił Sikorski. - Osiem lotów specjalnych, jeszcze dwa jutro, chociaż proszę mnie nie trzymać za słowo, bo sytuacja jest zmienna - zaznaczył.

Jak mówił, "okazało się, że tam latają drony, rakiety, a ludzie lecą na wakacje". - Ministerstwo, ja osobiście, Prezes Rady Ministrów, wielokrotnie z naprawdę dużą emfazą ostrzegaliśmy ludzi: błagamy, nie jedźcie tam - przypomniał. - My, w odróżnieniu od innych krajów, nie mamy prawnych możliwości zabronienia [wyjazdu - red.] - zaznaczył.

Skomentował też swój wcześniejszy apel o poparcie dla zmian ustawowych. - To było raczej zaproszenie do dyskusji o tym, jaka jest odpowiedzialność obywateli - podsumował.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych anulowało swoje loty na Bliski Wschód.

