Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Tę funkcję pełnił już w latach 2007-2014. Teraz chciałby kandydować na prezydenta Polski. O tym, czy zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, zdecydują prawybory, w których zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim. Co warto wiedzieć o Radosławie Sikorskim?

Kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w przyszłorocznych wyborach? Decyzję podejmą wszyscy członkowie KO w głosowaniu - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski po wyjściu z obrad zarządu partii. - Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim - oświadczył.

Kim jest Radosław Sikorski? Oto jego sylwetka.

Radosław Sikorski - kim jest?

Radosław Sikorski urodził się w 1963 roku w Bydgoszczy. Będąc jeszcze w liceum, w 1981 roku był przewodniczącym Uczniowskiego Komitetu Strajkowego podczas tzw. wydarzeń bydgoskich. W tym samym roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał status uchodźcy politycznego. Pozostał na Wyspach do 1989 roku. W latach 1983-1986 studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim (Pembroke College), gdzie uzyskał tytuł licencjata (Bachelor of Arts) w dziedzinie nauk politycznych, filozofii i ekonomii. Po powrocie do Polski ukończył również Wyższy Kurs Obronny na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Początki jego kariery zawodowej to praca dziennikarza. Od 1986 do 1989 roku był reporterem wojennym w Afganistanie oraz Angoli. Współpracował wówczas z takimi tytułami jak "The Observer", "The Spectator" i "The Sunday Telegraph". W 1988 roku został laureatem prestiżowej nagrody World Press Photo w kategorii zdjęć reporterskich za fotografię wykonaną w Afganistanie, przedstawiającą zabitą w bombardowaniu rodzinę.

W latach 1988-1990 pracował jako korespondent zagraniczny dla amerykańskiego czasopisma "National Review". W latach 1990-1992 był polskim przedstawicielem konglomeratu mediowego News Corporation.

Radosław Sikorski Leszek Szymański/PAP

Radosław Sikorski - kariera w polityce

W 1992 roku Radosław Sikorski został wiceministrem obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, brał wówczas udział m.in. w rozmowach dotyczących przystąpienia Polski do NATO. W latach 1998-2001 pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. W wyborach we wrześniu 2005 roku został wybrany senatorem VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Miesiąc później został zaprzysiężony na urząd ministra obrony narodowej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie także w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Do dymisji podał się w lutym 2007 roku.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku dostał się do Sejmu, kandydując z list Platformy Obywatelskiej i uzyskując 117 291 głosów. Po wyborczym zwycięstwie PO objął urząd ministra spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, stanowisko to pełnił do 2014 roku. W wyborach parlamentarnych z 2011 roku ponownie został posłem z list PO, uzyskując 91 720 głosów. Po odejściu z rządu w latach 2014-2015 pełnił funkcję marszałka Sejmu. W latach 2010-2016 był również wiceprzewodniczącym PO.

W 2019 roku Sikorski po raz pierwszy został europosłem - startując z list Koalicji Europejskiej, zdobył 129 339 głosów. W Parlamencie Europejskim został przewodniczącym Delegacji ds. Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, a także członkiem Konferencji Przewodniczących Delegacji, Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo.

Sikorski ministrem spraw zagranicznych

Jako szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, obok szefa dyplomacji Szwecji Carla Bildta, był jednym z głównych inicjatorów powstania Partnerstwa Wschodniego, czyli unijnej polityki skierowanej wobec sześciu państw Europy Wschodniej i mającej na celu pogłębianie z nimi współpracy - Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji i Mołdawii. Partnerstwo zostało oficjalnie zainaugurowane w 2009 roku.

W lutym 2014 roku w czasie Euromajdanu Sikorski udał się na Ukrainę i brał udział w negocjacjach, które doprowadziły do podpisania porozumienia między ówczesnym prezydentem Wiktorem Janukowyczem a liderami opozycji, która stanęła po stronie protestujących Ukraińców.

W czasie pełnienia przez Sikorskiego funkcji szefa MSZ Polska m.in. weszła do strefy Schengen, podpisała umowę o małym ruchu granicznym z Ukrainą, zawarła umowę w sprawie instalacji w Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej, a także w 2011 roku przewodziła w Radzie UE w ramach rotacyjnej prezydencji. Radosław Sikorski był także pomysłodawcą powstałego w 2013 roku Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, którego celem jest wspieranie demokracji w krajach sąsiadujących z UE.

Radosław Sikorski - działalność

Radosław Sikorski udzielał się także poza polityką. Od 2016 roku jest wykładowcą w Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Harvarda i ekspertem Center for Strategic and International Studies w Waszyngtonie. Jest autorem kilku książek, m.in. "Prochy Świętych - Podróż do Heratu w czas wojny" z 1995 roku, "Full circle. A homecoming to free Poland" z 1997 roku, "The Polish House - an Intimate History of Poland" z 1998 roku, "Strefa zdekomunizowana - wywiad rzeka" z 2007 roku, "Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji" z 2018 roku oraz "Polska. Stan państwa" z 2022 roku.

Sikorski został wyróżniony wieloma odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m.in. odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", oraz ukraińskim Orderem Księcia Jarosława Mądrego III klasy w 2011 roku i Orderem "Za Zasługi" I Stopnia w 2009 roku. W 2012 roku znalazł się na prestiżowej liście najbardziej wpływowych ludzi świata Global Thinkers magazynu "Foreign Policy".

Jego żoną jest amerykańska pisarka i dziennikarka Anne Applebaum. Mają dwóch synów, Aleksandra i Tadeusza.

Radosław Sikorski - minister w rządzie Donalda Tuska

W 2023 roku Sikorski ponownie został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska.

Już w lutym tego roku zrobił duże wrażenie na opinii międzynarodowej, odpowiadając w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na kłamliwą wypowiedź rosyjskiego ambasadora. Amerykańska stacja Bloomberg oceniła wtedy, że "polski minister z dnia na dzień stał się sensacją", a były premier Szwecji nazwał wystąpienie Sikorskiego "klasykiem". "Po nim nie zostało wiele z Rosji" - ocenił.

22 października - w reakcji na hybrydowe działania Rosji w Polsce - Sikorski poinformował o "wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu Rosji w Poznaniu".

Rozwiń

Autorka/Autor:kz/pb, adso

Źródło: tvn24.pl