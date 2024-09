Sikorski: Kułeba popełnił błąd

czytaj dalej

Będzie skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w odniesieniu do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej - zapowiedział premier Donald Tusk. - Nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad Izbą Pracy - dodał. Manowska ogłosiła we wtorek, że przejmuje władzę nad Izbą Pracy, zaś "starzy" sędziowie Izby podnosili, że to wbrew przepisom. Wskazywali, że obowiązki powinien przejąć sędzia Dawid Miąsik. Mniej więcej godzinę po konferencji premiera SN opublikował komunikat, że Manowska "upoważniła" do kierowania Izbą Miąsika.