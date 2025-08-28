Logo strona główna
Polska

Prezydent i premier reagują na tragedię w Radomiu

Tusk Nawrocki
Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu
Źródło: Kontakt24/Marysia
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk złożyli wyrazy współczucia najbliższym pilota, który zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu w czasie ćwiczeń przed Air Show.

W czasie próby do Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył. 

Katastrofę potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.

W TVN24 i na TVN24+ trwa wydanie specjalne >>>

Moment katastrofy na nagraniu
Dowiedz się więcej:

Moment katastrofy na nagraniu

Katastrofa F-16 przed AirShow w Radomiu. Kondolencje prezydenta i premiera

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał prezydent.

"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał premier Donald Tusk.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na X, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o tej sytuacji. Jak dodał, szef MON jest w stałym kontakcie z premierem.

Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Dowiedz się więcej:

Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Katastrofa na lotnisku w Radomiu

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Katastrofa na lotnisku w Radomiu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPRM/PAP

TAGI:
samolotyRadomKarol NawrockiDonald Tusk
