Prezydent i premier reagują na tragedię w Radomiu

Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu Źródło: Kontakt24/Marysia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czasie próby do Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył.

Katastrofę potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.

W TVN24 i na TVN24+ trwa wydanie specjalne >>>

Dowiedz się więcej: Moment katastrofy na nagraniu

Katastrofa F-16 przed AirShow w Radomiu. Kondolencje prezydenta i premiera

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał prezydent.

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot.

Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał premier Donald Tusk.

W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na X, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o tej sytuacji. Jak dodał, szef MON jest w stałym kontakcie z premierem.

Dowiedz się więcej: Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu

OGLĄDAJ: TVN24 HD