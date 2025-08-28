Prezydent i premier reagują na tragedię w Radomiu

W czasie próby do Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył.
Katastrofę potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.
Katastrofa F-16 przed AirShow w Radomiu. Kondolencje prezydenta i premiera
"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał prezydent.
"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał premier Donald Tusk.
Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał na X, że Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem o tej sytuacji. Jak dodał, szef MON jest w stałym kontakcie z premierem.
