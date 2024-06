Członkowie Rady Stałej Episkopatu Polski odpowiedzieli na list skrzywdzonych przestępstwami seksualnymi w Kościele, pod którym podpisało się 46 osób. Biskupi stwierdzili między innymi, że list skrzywdzonych traktują jako "zaproszenie do spotkania, wzajemnego słuchania się, szczerego dialogu i współpracy".

W środę "Rzeczpospolita" na swej stronie internetowej poinformowała, że członkowie Rady Stałej Episkopatu Polski odpowiedzieli na list skrzywdzonych przestępstwami seksualnymi w Kościele, pod którym podpisało się 46 osób.

Autorzy listu do Episkopatu twierdzili, że "w wielu polskich diecezjach pokrzywdzeni wciąż traktowani są przedmiotowo, a od ludzkiego cierpienia ważniejsze okazuje się dobro instytucji", dlatego sformułowali listę postulatów mających poprawić tę sytuację.

Wśród zgłoszonych przez nich postulatów znalazło się m.in. zawieszenie abp. Tadeusza Wojdy w pełnieniu obowiązków przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do czasu wyjaśnienia zarzucanych mu zaniedbań, a w przypadku potwierdzenia stawianych mu zarzutów – usunięcie go z funkcji przewodniczącego.

Apele o powołanie rzecznika praw osób skrzywdzonych w Kościele

Postulowali także wystosowanie w imieniu Konferencji Episkopatu Polski listu do Stolicy Apostolskiej w celu poparcia idei zmian w prawie kanonicznym (m.in. nadania pokrzywdzonym statusu strony).

Oczekują również "określenia dokładnego terminu rozpoczęcia działań niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystania seksualnego w Kościele od 1945 roku" oraz "wprowadzenia ogólnopolskiej listy dobrych i złych praktyk dotyczących tych aspektów kontaktu ze skrzywdzonymi, których nie obejmuje prawo kanoniczne".

Wskazali na potrzebę powołania darzonego przez nich zaufaniem rzecznika praw osób skrzywdzonych w Kościele, uzupełnienia wytycznych KEP o obowiązek docierania przez biskupów do osób pokrzywdzonych, o których dowiadują się z mediów oraz zaangażowania w każdej diecezji przynajmniej jednej kobiety w system pomocy osobom pokrzywdzonym.

Oświadczyli, że nie przestaną upominać się o uszanowanie godności osób skrzywdzonych i respektowanie podstawowych zasad moralności chrześcijańskiej w Kościele w Polsce.

"Mamy nadzieję, że staniecie w tej walce po tej samej stronie" – dodali w liście otwartym do Rady Stałej KEP.

Episkopat odpowiedział ofiarom pedofilii

"Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wysłała odpowiedź do sygnatariuszy listu. To jest list do nich" – przekazało w środę biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Treść odpowiedzi opublikował w swoich mediach społecznościowych jeden z adresatów - Jakub Pankowiak.

Biskupi stwierdzili, że list skrzywdzonych traktują jako "zaproszenie do spotkania, wzajemnego słuchania się, szczerego dialogu i współpracy". Poinformowali, że postulaty pokrzywdzonych były tematem zebrania Episkopatu, które odbyło się w tym tygodniu.

"Zapewniamy, że w Waszych słowach dostrzegamy troskę o wspólnotę Kościoła, szczególnie o ochronę najsłabszych i bezbronnych, a także wsparcie skrzywdzonych i cierpiących" - wskazali hierarchowie.

Zaprosili "delegację Osób Skrzywdzonych" na spotkanie z biskupami tworzącymi Konferencję Episkopatu Polski. Zaproponowali, by odbyło się ono 19 listopada 2024 r. o godz. 16 na Jasnej Górze, kiedy to zaplanowano zebranie plenarne KEP.

Episkopat odpowiedział ofiarom pedofilii Shutterstock

Biskupi: Chcemy wsłuchiwać się w wasz głos

Biskupi przypomnieli też, że Rada Stała KEP przyjęła oświadczenie abp. Tadeusza Wojdy, że zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zbadanie stawianych mu zarzutów zaniedbań.

Odnosząc się do terminu powołania niezależnej komisji, hierarchowie wskazali, że prace trwają i zmierzają do końca. Poprosili skrzywdzonych, by do końca sierpnia przedłożyli swoje propozycje zmian w prawie kanonicznym – łącznie z postulatem powołania rzecznika skrzywdzonych w Kościele – i zapewnili, że polska delegacja przedłoży je do dyskusji podczas zaplanowanych na październik obrad synodu biskupów w Rzymie.

Biskupi przeprosili skrzywdzonych za to, że nie zawsze byli przy nich, by ich wspierać. "Chcemy wsłuchiwać się w Wasz głos, wciąż na nowo ucząc się wrażliwości na zranionych w naszych wspólnotach. Mamy nadzieję, że ten dialog okaże się ważnym krokiem na drodze do wzajemnego zrozumienia i współpracy, która przyczyni się do lepszej ochrony najmłodszych i bezbronnych" - podkreślili członkowie Rady Stałej KEP.

