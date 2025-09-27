Ruszyła Rada krajowa Polski 2050. Podjęto uchwałę w sprawie Hołowni Źródło: TVN24

W sobotę w Warszawie rozpoczęło posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050.

- Podjęliśmy uchwałę, w której Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka - poinformowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej (Polska 2050). - Cała Rada Krajowa jednogłośnie rekomenduje, prosi, prosi po prostu marszałka Szymona Hołownię, żeby zechciał być wicemarszałkiem - dodała.

Przekazała też, że po zasięgnięciu opinii klubu, we wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata na wicepremiera. - To są dwie pozycje, które Polska 2050, zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi, otrzymuje w momencie, kiedy następuje rotacja na stanowisku Marszałka Sejmu i ta decyzja zostanie podjęta we wtorek - zapowiedziała.

Poinformowała również, że Polska 2050 rozliczyła subwencje "bez jednego zastrzeżenia". - Wszystko w naszych finansach jest idealnie - oznajmiła.

"To jest dla mnie wielki zaszczyt"

- Podjęliśmy dzisiaj istotne decyzje personalne. Czujemy już, że zbliża się 2027 rok i czas rozliczenia się z Polkami i Polakami, z tego co do tej pory udało się zrobić, z tej nadziei, którą obudziliśmy wspólnie z naszymi koalicjantami w 2023 roku. To jest też czas bardzo intensywnych prac programowych w Polsce 2050 - mówił lider partii Szymon Hołownia.

Odniósł się także do uchwały rekomendującej go na stanowisko wicemarszałka Sejmu. - Skoro to ma być dobre dla naszego ugrupowania i stabilności koalicji, to oczywiście to jest dla mnie wielki zaszczyt tego rodzaju rekomendacja. Wydaje mi się, że przez te dwa lata nauczyłem się Sejmu, Sejm się trochę nauczył mnie, zrobiliśmy mnóstwo rzeczy - mówił Hołownia.

Zaznaczył jednocześnie, że "głosowania personalne w Sejmie to nieprzewidywalny żywioł". - Może się wydarzyć wszystko. Zakładam także negatywną decyzję Izby w tej sprawie - przyznał.

Hołownia: nie będę ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050 i nie wejdę do rządu

Poinformował w tym miejscu, że podjął także decyzję, iż nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050 w styczniowych wyborach. - Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku - powiedział Hołownia.

Zapowiedział jednocześnie, że "nigdzie się nie wybiera". - Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę, rozmawiać z naszymi strukturami. Wierzę, że wszyscy, nasi koledzy i koleżanki, ministrowie i posłowie, takie właśnie plany na jesień mają, bo musimy dzisiaj być wśród ludzi, nie tylko na wiejskiej - podkreślił.

Hołownia wyjawił na konferencji, że była rozmowa o tym, aby wszedł do rządu na stanowisko wicepremiera. Zaznaczył jednak, że to nie jest jego droga w polityce. - Bardzo jasno powiedziałem to panu premierowi, dziękując mu za tę propozycję i za te rozmowy - dodał.

