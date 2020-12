Czego dotyczą pytania prejudycjalne do TSUE zadane w związku ze sprawą sędziego Tulei? Sąd ujawnia ich treść

Na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie zamieszczono pytania skierowane w zeszłym tygodniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po uchyleniu immunitetu i zawieszeniu sędziego tego sądu Igora Tulei. Pytania dotyczą między innymi tego, czy prezes sądu może - samodzielnie i bez kontroli sądowej - podjąć decyzję o zmianie składu sądu i czy uchylenie immunitetu ma moc wiążącą w związku z tym, że postanowiła tak nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna. Zadał je sędzia Piotr Gąciarek, który przejął jedną ze spraw sędziego Tulei.

"W związku z zainteresowaniem mediów na temat zadanych pytań prejudycjalnych do TSUE przez Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie sędziego Piotra Gąciarka przedstawiamy zanonimizowane postanowienie z 9 grudnia 2020 r." - napisał SO w Warszawie w komunikacie dołączonym do opublikowanego postanowienia.