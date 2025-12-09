Przyszły koalicjant PiS? "Wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"

Logo strona główna
Poseł PiS Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 nie wykluczył ewentualnej koalicji jego ugrupowania z partią Grzegorza Brauna. Tłumaczył to "regułami demokracji" i stwierdził, że woli Brauna od premiera Donalda Tuska.

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jacek Sasin był pytany, czy byłby w stanie wyobrazić sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią stworzoną przez skrajnie prawicowego polityka Grzegorza Brauna. - Trudno mi sobie to jest wyobrazić, powiem szczerze - przyznał poseł.

Mówił jednak o "regułach demokracji", wedle których "trzeba szanować głosy wyborców". - Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić - tłumaczył Sasin.

Gość TVN24 zadeklarował następnie, że PiS nie wejdzie w żadną koalicję z premierem Donaldem Tuskiem. Na pytanie, czy woli Brauna od szefa rządu, odparł: - Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska.

- Grzegorz Braun opowiada rzeczywiście różne głupoty, natomiast nie mam takiego przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić. Nie wiem, nie wykluczam tego - mówił.

Kim jest Grzegorz Braun?

Braun to polityk, który zasłynął między innymi z prezentowania skrajnie prawicowych poglądów. Twierdzi, że wyznaje tradycyjne i katolickie wartości. Jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji, a mniejszość LGBT nazywa "tęczową rewolucją".

Polityk twierdzi także, że trzeba walczyć z "ukrainizacją Polski". W czasie pandemii argumentował, że walczy z "segregacją sanitarną", a kampanię szczepień nazywał "eksperymentem medycznym na ludziach". Unię Europejską nazywał z kolei "dziełem szatana" i "eurokołchozem".

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

