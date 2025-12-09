Przyszły koalicjant PiS? "Wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Jacek Sasin był pytany, czy byłby w stanie wyobrazić sobie przed lub po wyborach koalicję PiS z Konfederacją Korony Polskiej, czyli partią stworzoną przez skrajnie prawicowego polityka Grzegorza Brauna. - Trudno mi sobie to jest wyobrazić, powiem szczerze - przyznał poseł.
Mówił jednak o "regułach demokracji", wedle których "trzeba szanować głosy wyborców". - Jeśli wyborcy zdecydują, że partia Grzegorza Brauna znajdzie się w parlamencie i okaże się, że bez tej partii nie da się zrobić większości, to pewnie wtedy trzeba będzie poważnie się nad tym zastanowić - tłumaczył Sasin.
Gość TVN24 zadeklarował następnie, że PiS nie wejdzie w żadną koalicję z premierem Donaldem Tuskiem. Na pytanie, czy woli Brauna od szefa rządu, odparł: - Oczywiście, że wolę Grzegorza Brauna niż Donalda Tuska.
- Grzegorz Braun opowiada rzeczywiście różne głupoty, natomiast nie mam takiego przekonania, że gdyby trzeba było mówić o sprawach poważnych, a nie walczyć tylko o swoje miejsca na scenie politycznej, to nie dałoby się być może jakiejś poważnej rozmowy przeprowadzić. Nie wiem, nie wykluczam tego - mówił.
Kim jest Grzegorz Braun?
Braun to polityk, który zasłynął między innymi z prezentowania skrajnie prawicowych poglądów. Twierdzi, że wyznaje tradycyjne i katolickie wartości. Jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji, a mniejszość LGBT nazywa "tęczową rewolucją".
Polityk twierdzi także, że trzeba walczyć z "ukrainizacją Polski". W czasie pandemii argumentował, że walczy z "segregacją sanitarną", a kampanię szczepień nazywał "eksperymentem medycznym na ludziach". Unię Europejską nazywał z kolei "dziełem szatana" i "eurokołchozem".
Autorka/Autor: kgr/ft
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak